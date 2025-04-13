民主黨解散｜黨產捐理念相近團體　羅健熙：有機會明年才完成解散

成立逾30年的民主黨步向解散，中央委員會繼二月成立三人小組跟進解散安排，今天（13日）召開特別會員大會，逾九成出席會員通過授權中委會進一步跟進解散。黨主席羅健熙會後表示數月內召開會員大會表決解散，形容「好難特別快，亦唔會拖慢」，強調會把握時間處理，有機會明年才完成整個解散清盤程序。



至於黨產的去向，羅健熙表示會捐予理念相近的團體，未有透露大概剩餘的資產數目。羅再被問到有否「中間人」威脅要求民主黨解散時，僅表示不會核實消息，強調解散是評估政治環境後所作的決定。



4月13日，民主黨主席羅健熙出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

4月13日，民主黨召開特別會員大會，會上通過授權中委會進一步跟進解散，出席的包括創黨成員李華明（左一）。（廖雁雄攝）

逾9成人通過授權中委會跟進解散

民主黨特別會員大會下午2時召開，在太子恆利商業大廈民主黨總部舉行，議決「通過授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進」的事宜，出席的64人包括中委吳永輝、何杏梅、前主席劉慧卿、創黨成員李華明等，另有40多人會前授權投票。會議歷時1.5小時，逾9成人通過授權中委會進一步跟進解散。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

有機會明年才完成解散 羅健熙：難特別快 亦不會拖慢

羅健熙會後見記者時表示，今天的特別會員大會並非已決定解散，而是希望取得中委會授權，進一步跟進解散事宜，形容除非突然有大轉變，否則今次的投票意向將延續至下一次會員大會。他預計未來數月內會召開會員大會表決解散。

羅健熙指，黨內專責解散的三人小組過去兩個月開了兩次會員諮詢會、交流會，聽到不同意見，正安排、物色法律顧問、會計等專業人士安排解散，會確保程序妥當。他指，正嘗試找適合的人處理清盤，未來會處理不同財務、行政安排，這一刻未有解散時間表，須召開會員大會處理解散，「好難特別快，亦唔會拖慢」，強調會把握時間處理。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

被問到會否在選舉前要解散，羅說民主黨進入清盤程序前，要先釐清資產和其他未處理的行政、財務事情，亦要說明並非資不抵債而選擇清盤。副主席莫建成補充，未必今個年度可以完成清盤。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

民主黨黨產擬捐理念相近團體

至於黨產如何處理，羅健熙說已計算黨產數目，會按照規定處理，「有錢剩下的話，會捐出去」，計劃捐予政治理念相近的團體，或者慈善組織，惟有關團體未必很多。

他說首要會捐給仍在香港努力工作的團體，但現在這一刻未確定，因未知對方會否接受捐款，至於海外團體則不會考慮。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

中間人威脅民主黨解散？羅健熙：不能回答更多

被問到有否中間人威脅要求民主黨解散，羅健熙表示不會核實，籲問當事人更好，自己不能回答更多，強調是因應政治環境評估，形容「今天不會比上次講得更多」。

被問到找清盤人有否困難，羅健熙說清盤程序未展開，還沒有正式接洽任何公司，過去有聽聞「未必有很多人肯做民主黨生意」，但初步物色發現有合適的公司，會進一步看能否處理，相信沒有很大的困難，但會盡力向中委會提供清盤人選擇。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

如何形容民主黨工作？羅健熙：留待最後評論

羅健熙說，會員在會上問了很多問題，例如為什麼走到這一步，之後的安排等，黨員都十分關心，這次只是其中一次授權會議，但出席人數比較多，故相信最後表決解散、清盤的會員大會，出席者會更多。羅說過去幾年，黨友一向理解中委會的決定，今次也明白民主黨的處境，他預期有人會因解散而不開心，但相信大部分人都理解為什麼要決定解散。

被問到這一刻如何形容民主黨的工作，羅健熙表示，對於這一類問題現在回答不了，留待最後才評論比較合適，現在要繼續做會員交託的事情。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

回應民主黨被指咎由自取 羅健熙：為市民做事從無改變

被問到有政黨形容民主黨是咎由自取，羅說不管是什麼政黨，希望以市民為依歸，形容民主黨一直都是為了市民做事，從來無改變過，不點名指部分政黨要顧及自己在市民心中的印象更加重要。他不理解有關政黨為什麼經常評價民主黨，又反問她們如何爭取市民支持，有無空間、胸襟令到其他人都更能接受，「係佢哋日後嘅挑戰，留畀佢哋自己諗」。

4月13日，民主黨前主席劉慧卿出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

4月13日，李華明出席民主黨特別會員大會。（何夏怡攝）

李華明：礙於形勢難捱下去

李華明會前回應投票意向時表示，今日會議只要有50%出席者通過，就會授權中委會跟進解散，惟決定是否解散仍要交由大會處理，「做嘢做足，解散就解散，唔好半桶水、搞唔掂」。

4月13日，民主黨中委吳永輝（左）出席特別會員大會，會上議決授權中委會進一步跟進解散。（何夏怡攝）

李華明稱不希望解散，「但係而家個形勢冇辦法，捱落去都好難，亦都唔想中委會啲兄弟，受到不必要迫害」。李表示，並無收到要求民主黨解散的「指示」，但預計今屆立法會選舉前要解散。

2月20日，民主黨召開中委會商討前路，料涉及民主黨是否解散，出席的包括民主黨主席羅健熙。（梁鵬威攝）

民主黨中央委員會2月20日開會商討前路。(梁鵬威攝）

解散須舉行會員大會表決

民主黨早前成立三人小組跟進解散的行政和法律安排，包括主席羅健熙、副主席莫建成、秘書長梁永權。

根據民主黨黨章，中委會通過解散後，須舉行會員大會表決，最少50人出席，至少75%出席人士投票通過，該黨便會清盤解散。

2月26日，民主黨舉行記者會回應財政預算案，出席的包括主席羅健熙。（黃浩謙攝）

路透社引述民主黨5人收警告：不解散便被捕

羅健熙曾被問到民主黨是否受施壓而解散，他說是考慮政治形勢而作的決定，「有一啲決定，我哋需要去做，唔能夠講太多」，不過黨內無嚴重財政負擔，按現時資金本應可以營運一段時間。惟創黨成員李華明透露收到「中間人」傳話，表明「民主黨歷史任務已完結」，相信中央連溫和民主派也難容忍，無奈決定解散。

路透社上周五（11日）引述民主黨5名黨員透露，決定解散前受北京官員或中間人警告，若民主黨不解散便會面臨被捕等「嚴重後果」。報道引述港府稱個別團體解散或停運，與香港法律保障的權利與自由完全無關。