01專訪｜民主黨為何踏上解散之路？　劉慧卿拒談原因：有其他事

民主黨昨日（13日）舉行特別會員大會，會上通過授權中委會進一步跟進解散事宜。黨主席羅健熙會後稱數月內會召開會別大會表決解散，並強調會把握時間處理。但曾經是本港泛民主派最大黨的民主黨，為何會踏上解散之路，羅健熙更表示：「不能講太多」，而該黨前主席劉慧卿昨日出席特別會員大會時，未有公開發言。她在特別會員大會召開前接受《香港01》專訪，被問及導致解散的最大可能性是甚麼？以敢言、率直作風見稱的她僅稱當然有其他事，但不能談及，「你幾時見我講唔到嘢？但就係咁囉，冇辦法」。



劉慧卿未有談及民主黨解散原因，僅稱不能講、冇辦法。（夏家朗攝）

民主黨解散事出突然 形容如「天下奇案」

民主黨立足香港逾30年，如今醞釀解散，劉慧卿直言不開心，對民主黨如今要走上準備解散程序表示很氣憤，認為「一國兩制」應容得下民主黨。民主黨去年12月才召開會員大會選出新一屆中央委員會，劉慧卿認為當時黨員也明白在沒有立法會、區議會議席的情況下，民主黨面對困難，仍選擇繼續前行，惟時隔2個月突然傳出擬解散的消息，形容有如「天下奇案」。惟她也未能交代解散原因。

有時都好慘，我做咗議員，或者以前做新聞界咁耐，都未試過好似喺呢個咁嘅處境。你幾時見到我唔講到嘢，但就係咁囉，冇辦法。 民主黨前主席劉慧卿

縱觀目前本港的政治環境，除卻年底會舉行立法會換屆選舉外，預計並無大變化，為何民主黨仍突然宣佈走上解散程序？縱橫政界多年，與不同派系人士均有接觸的劉慧卿，估計解散的最大可能是甚麼？民主黨元老李華明曾表示，有共產黨接觸並指民主黨歷史任務已經完成等，她對此是否有聽聞？劉慧卿一概表示不知道、不能講。

唔知，我唯一可以講就係唔知。當然有其他嘢，但係我亦都唔可以講。當民主黨有朝一日可以講嘅時候，咪講囉。 民主黨前主席劉慧卿

1994年港同盟及匯點宣佈合併，民主黨誕生。（民主黨網頁）

民主派1990年組成香港民主同盟 ，成為香港第一個政黨，港同盟和匯點1994年合併為民主黨。1995年立法局選舉，民主黨取得19席成為立法局第一大黨。惟2020年民主黨所有立法會議員跟隨民主派總辭，及後無派人出選2021年立法會選舉，2023年區選黨內參選人不達提名票門檻，未能重返議會。

盧文端。（廖雁雄攝）

盧文端多次撰文談及選舉 為民主黨「指點迷津」

曾走過最光輝的日子，如今情況大相徑庭。過去幾年，全國僑聯副主席盧文端曾多次撰文為民主黨「指點迷津」。2021年、立法會換屆選舉年，盧撰文指民主黨正面臨「生死存亡」的抉擇，稱民主黨如果准許黨員以個人身分參選，也可以為民主黨留一條活路；如果全面禁止黨員參選，只有「死路」一條了。唯獨最後民主黨提高支持黨員的入閘門檻，時任副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒、元老李華明未經黨批准而支持其他候選人，前兩人被革除黨籍，李的黨籍被凍結半年。

盧文端在2022年再撰文，論民主黨參選區議會，指如果民主黨要「求生」，就必須堅決去除「抗共反共」的意識，尊重共產黨領導的國家基本制度，並徹底反省過錯，不從事危害國安及香港繁榮穩定的事；如果民主黨的身分將成為入閘參選明年區議會選舉的障礙，「那就是民主黨的大限將至了」。

劉慧卿指民主黨是獨立政黨，有自己的看法。（夏家朗攝）

民主黨有自己的思量 「一國兩制」應容得下民主黨

回看過去，2010年民主黨進入中聯辦商討並促成最終獲通過的2012年政改方案，劉慧卿也是代表之一。儘管方案當年也在泛民內部引發爭議，但她表明即使時光倒流，仍會支持方案。既然當年有份創造歷史，為何曾經的泛民第一大黨仍難逃走向解散？劉慧卿表示，她自2016年後已經不在權力中心，不便置評。但無論如何，民主黨是一個獨立的政黨，黨有自己看法，並非別人指手畫腳「叫做乜，就做乜」，不過亦不會「特登拗頸」，而是有自己的思量，覺得應該做就做，結果「有人唔鍾意，就唔好彩啦」。

不過，她認為有黨友、市民、國際社會人士都認為「一國兩制」應容得下民主黨，亦容得下很多已經解散或自動解散的組織，坦言不同組織陸續消失是對「一國兩制」的重大衝擊。

有啲人無論發生咩事，都會話「一國兩制」，但有啲人未必同意，因為對「一國兩制」有期望。唔係話一定支持民主黨，但覺得呢個情況下，大家可以有多啲聲音，唔係好似有啲人講，點解議會清一色？ 民主黨前主席劉慧卿

劉慧卿認為，民主黨消失對「一國兩制」有幾大衝擊。（夏家朗攝）

劉慧卿：民主黨消失 對「一國兩制」有衝擊

劉慧卿反問，民主黨是否「一國兩制」其中一個指標呢？如果沒有民主黨，對「一國兩制」有幾大衝擊？不過，她表示很多人可能不理會是否會有衝擊，又指專門為少數族裔服務的融樂會也宣布要解散，1989-1991年曾任記協主席的她問道：「之後記協是否又要解散？」是否甚麼組織屬非建制都要解散？她續稱，港府一直表示由治及興，惟仍有很多「衝擊」令市民擔驚受怕，繼而離開香港。

4月13日，民主黨主席羅健熙及副主席莫建成出席特別會員大會，會後見記者解釋解散安排。（廖雁雄攝）

估計黨友不會贊成解散 但要考慮「政治形勢」

民主黨中委會早前開會後，決定成立三人小組負責清盤及解散安排，並於昨天（13日）召開會員大會，議程正包括解散一事。曾坦言「唔係好想支持」解散的劉慧卿，在受訪時稱沒有機會接觸黨友了解投票意願，但按她估計黨友不會贊成，否則早已離開亦不會去年底的會員大會上投票支持走下去，但如果因為「政治形勢」，則需要再考慮。

不過，導致要解散的「政治形勢」，至今未有人能說清楚，外界只能揣測。對此，劉慧卿坦言：「沒有辦法，香港現時就是『估估吓』」，但她最不想見到的「拉多啲人」，亦表示形勢嚴峻。至於為何不是透過黨員退黨令民主黨暫停運作，她坦言很難遊說黨員退黨，反問如果目的是讓民主黨不存在，有人「唔生性、唔退黨」該如何是好？解散又是否等同保護黨員？劉慧卿未有正面回應，僅稱不想見到市民被拘捕。