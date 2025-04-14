01專訪‧劉慧卿｜曾成功促成政改　2019年是民主黨關鍵轉折點？

1994年成立至今的民主黨，支持香港回歸、黨綱列明應落實「一國兩制」。不過，有黨中人稱曾收到中間人傳話指，指民主黨歷史任務已完結，昨日（4月13日）的特別會員大會也通過授權中委會進一步跟進解散事宜。惟民主黨畢竟是曾走進中聯辦商討並促成2012年政改方案，更曾是本港泛民最大黨，由興至衰的過程中，當中是否有任何「一步」可以走得更好？2019年是否關鍵的轉折點？



曾任民主黨主席的劉慧卿接受《香港01》訪問指，2019年時已非立法會議員，也不是黨主席，故沒有身份、亦沒有能力談及「做得啱還是做得錯」。被問及若黨元老司徒華當時健在，局面又是否不同？她說：「唔好如果咁多嘢喇」。



2010 年 5 月 24 日，民主黨時任主席何俊仁、副主席劉慧卿、立法會議員張文光，跟中聯辦主任李剛、法律部部長馮巍、法律部副部長劉春華會面。（中聯辦圖片）

黨綱列明香港是中國不可分割的一部分

民主黨一直支持香港回歸中國，承認中國憲法和《基本法》，黨綱列明「香港是中國不可分割的一部分」、「應落實一國兩制及高度民主自治的原則」。其政策總綱提到香港人的角色是「建設香港以對中國發展作出貢獻」，認為穩定的中港關係有利港人。可見民主黨的基本理念，與民主派內主張與內地完全區隔的派系存在本質上的不同。

2010年，民主黨創黨以來首次跟中方官員正式公開會面對話，成就回歸後的其中一幕經典，屬本港政治發展上歷史時刻。時任民主黨主席何俊仁、副主席劉慧卿、立法會議員張文光走入中聯辦的大門，跟時任中聯辦主任李剛、法律部部長馮巍、法律部副部長劉春華，進行兩小時會面，商討香港政改方案。

據報，當時民主黨在考慮2012年政制改革方案時，「決定採取溫和、理性態度與中央政府及特區政府合作」，強調「要溝通、互動，表明了十足誠意」。最終，該次會面對話促成了政改通過，立法會由2012年起議席由60席增至70席，其中直選增5席，功能界別新增5席全撥予俗稱「超級區議席」的區議會（二）。換言之，由地區產生的議席大增10席，推高立法會的直選成份，增加了對功能界別傾斜商界陣營的制衡力量。

「2012政改方案」的促成，民主黨已故創黨元老司徒華被認為功不可沒。特別是當時方案待提交民主黨會員大會表決，創黨主席李柱銘明言會投下反對票，並呼籲中委反對方案。司徒華隔空開火，批評李柱銘「經常向外發表反對意見」，力撐民主黨方案應該通過。

特首候選人至少應在「831決定」中提出包括「公民提名」的方案。（Getty Images）

拒絕接受831方案

不過，2014年，因應兩年後的立法會選舉和翌年的特首選舉，中央提出「8·31」政改方案，當中最受關注的特首選舉，由提名委員會提名行政長官候選人，每名候選人必須獲得提名委員會全體成員半數以上的支持，才能參選。立法會則在行政長官普選後，全體議員可以普選方式產生。

不過，方案被民主派斥為「假普選」，同年九月引發持續79日的「佔中」，民主黨也有參與其中，方案最終於2015年6月在立法會中以大比數遭否決。

在民主黨晚宴上，一向好唱口的李華明笑言要把歌曲獻給林鄭，坐在主家席的林鄭亦笑逐顏看，隨即舉手捐款。(資料圖片)

民主黨與政府關係非一成不變

為何兩次的取態迴異？劉慧卿形容2012年政改方案是符合《基本法》有關循序漸進落實普選：「就算時光倒流，當年也會贊成與中聯辦討論2012年政改方案，雖然有人話永遠都唔會同共產黨傾，但我唔係嗰個嚟」。至於「8·31」方案，她指並非真普選，故民主黨要反對。

自此，民主黨與中央、港府關係反覆。2018年，林鄭月娥接替梁振英任行政長官，社會吹和風，她出席民主黨晚宴，事後更透過社交網站分享晚宴相片，並加入「#大和解」標籤，事後表示不同政黨邀請都必定會出席，並笑言「除非是鼓吹港獨的政黨，咁就唔使預我」。

不過，「融洽」關係並未持久，2019年爆發反修例風波，現場不乏民主黨立法會議員的身影。接著是民主派初選，當中更牽涉由戴耀庭提出的「真攬炒十步」包括倡議兩度否決財政預算案，迫使解散立法會和特首下台等，多名民主黨議員也有參與。結果，當風波平息和引入《香港國安法》後，多名民主黨議員遭拘控，並被定罪入獄；部分人選擇遠走他鄉。

如果2019年民主黨方針有變，如今局面會否不同？劉慧卿回應稱：「我唔知，我冇辦法答到你」。她反覆強調，當時已沒有參選，並非立法會議員，也非黨領導層，並無參與當中任何討論。

沒有支持做或不做一些事，故沒有身份、亦沒有能力談及做得啱還是做得錯。 民主黨前主席劉慧卿

劉慧卿多年來秉持「和平、理性、非暴力、非粗口」（夏家朗攝）

2019年若司徒華健在 局面會否不同？

但外界始終有一個疑問，支持回歸、支持「一國兩制」、曾經創造歷史的民主黨為何仍難逃邁向解散之路？當年有份進入中聯辦的劉慧卿：「老實講，我點答妳啫。妳講得好啱，有啲人會覺得有冇搞錯，民主黨都咩？但就係搞錯囉，冇辦法囉」。

如果2019年前後，華叔（司徒華）仍健在，局面又會否不同？劉慧卿指「唔好如果咁多嘢喇，冇辦法，點叫華叔返嚟同我哋講」。

司徒華於2011年因肺癌去世，時任行政長官曾蔭權發文哀悼，指「司徒華先生一生熱愛中華、熱愛香港，致力推動民主發展」，「他支持2012政改方案，力爭黨友及市民認同。政改方案通過，香港民主邁出重要一步，司徒華先生功不可沒。」

支聯會前主席、民主黨元老司徒華（資料圖片）

劉慧卿：「一國兩制」下要有「與虎同眠」的心態

過去的已不能扭轉，劉慧卿重申，從政多年一向反對暴力，認為需秉持「和平、理性、非暴力、非粗口」，無論警察、普通人、甚麼人使用暴力都不同意，認為均須叫停，惟很多不幸的事情始終發生了。

她又認為，不應把形勢改變全歸咎於2019年。她指「一國兩制」下，大家要有「與虎同眠」的心態，但同時也強調要對共產黨「公道啲」。她解釋，1997年香港回歸後，相安無事，就算時任行政長官董建華不喜歡香港成為「示威之都」，亦無阻市民上街，「一個玻璃樽都冇打爛，幾長時間都冇事」。

至於平衡應如何拿捏，劉慧卿直言「其實冇平衡，主要係佢（中央）自己約制」，即有權但不行使相關權力。

劉慧卿指，軟對抗並非犯罪。（夏家朗攝）

劉慧卿：軟對抗又唔係罪嚟嘅

如今，香港步入由治及興的新階段，《香港國安法》及落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》相繼落實。不過，港府持續反覆強調要居安思危、慎防「軟對抗」。對此，劉慧卿認為：「冇辦法啦，軟對抗又唔係罪嚟嘅」，但反問是否社會要全部「封嘴」？她強調，社會需要有不同聲音，不是一有不同聲音就是「軟對抗」，否則「死得人多」。

劉慧卿指社會若無人向前行就會沒有前途，但香港並非如此。（夏家朗攝）

香港現時困難 但並非玩完

政改、爭取自由等議題，如今鮮有人提及，但劉慧卿相信仍有人會爭取自由，但也呼籲大家要用不危險的方法去盡力做，大家要為自己生活的地方「做啲嘢」，且認為當社會沒有人肯向前行，社會就會沒有前途，但她相信香港並非如此。她不認同香港因此「玩完」，但指現時是困難的時期，有人很辛苦、有人被關押多年，都很淒慘。