啟德體育園｜羅淑佩觀看謝霆鋒演唱會 讚「五萬人，零死角」
撰文：蕭通
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一連四場的謝霆鋒演唱會周四（24日）起在啟德體育園主場館舉行，文體旅局局長羅淑佩為座上客，完場後大讚舞台設計和效果製作，感謝主辦單位的認真安排。她也讚揚霆鋒狀態大勇，整個演出非常精彩。
羅淑佩在社交平台圖文並茂， 並附上短片介紹《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》首場情況，稱煙花、噴火、升降旋轉舞台、拱門式移動舞台、垂吊球型小台全部出動。
在其上載的畫面中，展示謝霆鋒在懸於半空的球型小舞台、可延伸的舞台板上表演，期間舞台曾噴出火柱，以及巨型拱門裝置前後移動，並配有展示謝霆鋒演唱畫面的巨型屏幕，效果華麗震撼。
至於近日大家關心的視線受阻座位問題，她也指今次舞台設計應能照顧全場不同位置。羅淑佩指現場觀眾的評語是「五萬人，零死角！」她認為「雖不足也不遠矣」。
啟德體育園主場館早前完成了首個演唱會表演——Coldplay演唱會後，有購票人士不滿座位「視線受阻」，又指購票過程中，購票平台Cityline沒有標示座位視線受阻。Cityline其後回覆查詢時透露，接獲逾百宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和將於５月舉行的五月天演唱會，平台翻查購買流程紀錄，發現全部個案都揀選了視線受阻門票類別。
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