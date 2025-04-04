夏寶龍冀善用海岸資源發展旅遊　羅淑佩：會推陳出新唔好年年一樣

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）結束北京訪問行程時表示，訪京期間分別向中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍和國家體育總局滙報了啟德體育園已開幕和營運情況，及年底全運會的籌備工作。她提到，在向夏寶龍的滙報中，特別關注本港的旅遊發展，冀本港推陳出新，善用本港寶貴的海岸資源。她稱，特區政府一定會一步步把中央的特別指示實現，也會多動腦筋推陳出新：「唔好年年做一樣嘅嘢，吸引回頭客。」



羅淑佩稱會善用本港的海岸資源辦旅遊（港台直播截圖）

羅淑佩星期二（1日）首次以局長身份啟程赴京訪問，抵京翌日拜會港澳辦主任夏寶龍，向他滙報她上任以來約四個月的文體旅局水的重點工作和未來工作計劃。她今日離京前總結行程時指，在向夏寶龍的滙報中，較關注旅遊方面善用豐富的本地資源 ，特別是本港寶貴的海岸、海島資源，推陳出新，說好香港故事。

港澳辦主任夏寶龍（中）會見文體旅局局長羅淑佩（左三）等一行人（港澳辦網頁）

她續指，本港不斷有做短、中期工作善用豐富寶貴的海岸海島資源，長期工作則有發展局擬推出3個新「片區開發」，以發展生態旅遊為目的，當中包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊等。她強調，特區政府會一步步把中央的特別指示實現，用好本港的海岸資源。她又稱，同時會把握好中央提供的優惠：「多動腦筋，推陳出新，唔好年年做一樣嘅嘢，吸引回頭客」。

被問及有否向夏寶龍滙報啟德體育園的啟用時，她稱有向夏寶龍和國家體育總局滙報情況，又指日前才舉辦過國際七人欖球賽，內地球員、入場觀眾也有正面評價。

羅淑佩又稱，拜會國家體育總局局長高志丹時，重點匯報第十五屆全國運動會（十五運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區的籌備工作。她表示，十五運的籌備工作是特區政府的頭等大事「已進入直路」，未來仍會進行沙灘排球和籃球賽的測試賽，然後是售票、廣播和文創產品的安排，強調承辦十五運的粵港澳三地有緊密溝通。