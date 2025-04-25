李家超：香港部署為內地企業提供新供應鏈服務　突破美國封鎖

行政長官李家超今日（4月25日）在浙江寧波出席投資香港推介大會－－浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇。他在開幕式上表示，香港正部署為內地企業提供新供應鏈服務，並帶領企業開拓新興市場，突破美國封鎖。



出席投資香港推介大會 再批美國霸凌濫施關稅

推介大會主題為「香港通道、聯動浙港；相聚寧波、共拓機遇」，李家超致辭時提到，美國霸凌濫施關稅，為環球經濟帶來破壞和衰退風險，但中國強大的經濟實力和龐大的市場，為環球投資者帶來肯定性。

行政長官李家超今日（4月25日）在寧波出席投資香港推介大會－－浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇並致辭。（政府新聞處）

李家超指出，經貿新秩序正在重新形成，國際資本和大型金融機構，將會更重視香港，通過香港的開放平台，開拓內地龐大市場，避開美國風險。他透露，特區政府和貿易發展局已在去年底構建高增值供應鏈服務機制，協助內地企業來港建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部。

李家超：甬港同為國家開放門戶 合作空間無限

今日的投資香港推介大會是繼去年在北京和上海之後，再次舉辦的系列活動。李家超着重提及寧波（簡稱甬）與香港的經濟聯繫。他指出，甬港兩地都是國家對外開放的重要門戶。寧波是長三角製造業和港口樞紐，香港是國際金融、貿易、航運中心，兩地優勢互補、合作空間無限。

行政長官李家超今日（4月25日）在寧波出席投資香港推介大會。（政府新聞處）

李家超與「寧波幫」企業家茶敘。（李家超facebook）

李家超表示，香港是寧波的外資第一來源地，香港投資推廣署會與十多家來自寧波和其他城市的大型企業簽署合作備忘錄，為未來深化聯繫奠定基礎。他重申，香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，擔當着「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是內地企業「走出去」和把海外企業「引進來」的雙向跳板。

引述王陽明名言：志不立，天下無可成之事

李家超又引述出生於浙江的明朝學者王陽明名言「志不立，天下無可成之事」， 強調只要堅定意志，共同努力，甬港必能讓東海浪與香江潮共奏豐盛華章。

中央港澳辦常務副主任周霽、寧波市委書記彭佳學、浙江副省長盧鋒及香港貿發局主席林建岳等人也出席了推介大會。