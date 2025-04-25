牛肉乾｜盧偉國：商業車泊位不足被抄牌　「貴部門」製造最多怨氣

立法會交通事務委員會今日（25日）開會，討論檢討電動私家車牌照費、交通違例事項定額罰款及停車收費錶收費等事宜。政府早前建議，將俗稱「牛肉乾」的違例停泊定額罰款通知書，由320元增加至400元，經民聯主席、立法會議員盧偉國在會議上指香港最大問題是不夠泊車位，商業車每三輛只有兩個車位。他反問：「點搞得掂？」



他又指，「貴部門」是製造香港最多怨氣的部門。今日出席會議的政府部門包括席上有運輸及物流局、運輸署、警務處。運流局副局長廖振新指警方有一套做法，讓警務處回應盧偉國的提問，警務處代表回應稱，警方在2022年全年發出336萬張「牛肉乾」，至2024年降至 254萬張，減少了接近25%。



盧偉國（盧翊銘攝）

盧偉國：夜晚商業車有三分一違例泊車 你抄啦！

盧偉國在會上表示，香港最大問題是不夠泊車位，商用車每三輛只有兩個泊車位，電單車兩輛一個位，莫非叫商業車泊車轉乘？他直言「對唔住，貴部門係製造香港最多怨氣嘅部門」，「夜晚商業車有三分一違例泊車，你抄啦！」他舉例指，市民通常以為貨車泊在店鋪對面不會被抄牌，但有晚他去查看，發現貨車上有兩張「牛肉乾」。他直言，相關店鋪可能一天都賺不到兩張「牛肉乾」的錢，「你話氣唔氣頂？」

廖振新：市區找地方做商用泊車位「有實際困難」

自由黨航運交通界議員易志明亦表示，運輸業界擔心增加罰款會增加司機壓力，令到司機流失，「尤其是司機人有三急，去一去洗手間出來就抄牌」。

運輸及物流局副局長廖振新回應時，表示，政府近年已「作出很大努力」，但在市區要找新地方做商用車泊車位「其實也有實際困難」。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（鄭子峰攝）

警務處：執法兼顧法理情 有適當行使酌情權

盧偉國無明言在指責哪一個部門。今日出席會議的包括運輸及物流局、運輸署與警務處代表，其中警務處負責抄牌。警務處總警司梁珣回應指，警方明白社會經濟活動下滑，明白職業司機的困難，但前線按照既定指引執法，兼顧法、理、情，以成果為本作為執法工作，有適當行使酌情權處理。