李慧琼上京赴人大常委會會議　《民營經濟促進法》料將完成審議

全國人大常委會會議明天（27日）起一連四日在北京召開，料要審議超過10項議程。其中，全國人大常委李慧琼出發前表示，《民營經濟促進法》進入三審階段，快將完成審議。



李慧琼。（黃浩謙攝）

李慧琼表示，推出《民營經濟促進法》獲社會關注，亦對改善民營經濟發展環境、保證各類經營組織公平參與市場競爭、促進民營經濟健康發展，有非常重要意義。她說之前審議過程中收集了港商不同界別朋友的意見，亦在會上表達，今次會前做了調研，亦會繼續表達意見。

陳仲尼。（鄭子峰攝）

全國人大代表陳仲尼表示，《民營經濟促進法》可以促進民營經濟活動，激發企業創新能力，國家很多高新科技企業都是民營，如果可向民營企業提供平等、公平平台和保障，可讓外商投資者看到國家重視民企，增強他們的投資信心。

今次全國人大常委會會議初步有超過10項議程，除了《民營經濟促進法》，還有《仲裁法》、《傳染病防治法》等。