李兆基喪禮完成 王振民、梁振英等致意 另擇吉日扶柩回順德安葬
【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午舉行團體公祭。
多名政界人士繼續到殯儀館致意，包括全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波。大殮採用佛教儀式，之後辭靈，近12時40分完成將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。
【12:40】約12點40分，採用佛教儀式的大殮完結，大批前來向李兆基悼念致意的官員及政商界人士離開。
李兆基兩名兒子走出館外向傳媒致謝。長子李家傑表示，已擇吉日扶柩返回的原籍順德大良安葬父親，將以私人活動方式進行。幼子李家誠表示全家當然都很不捨得父親，又感激前來悼念的市民。
我都多謝好多市民好有心，好多謝啲市民咁喜歡我爸爸。
【11:10】東亞銀行執行主席李國寶約11時10分到場。
▼ 4月28日 公眾悼念李兆基 ▼
【10:47】中央港澳辦一局局長王振民、全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀早上近11時，到達殯儀館向李兆基致意。另外，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及立法會主席梁君彥亦陸續到場。會德豐地產主席梁志堅到靈堂致意後，約11時離開。
【10:20】香港大學校長張翔、前校長徐立之、港大基層醫療教研中心總監兼前食物及衞生局局長陳肇始早上約10時20分到場。6月上任貿發局主席的馬時亨、立法會議員劉業強、前立法會議員石禮謙亦有到場。
與李兆基共事近30年的恒地執行董事孫國林，早上到場致意後離開。
【10:00】多名政商界人士陸續到場，包括前律政司司長、原基本法委員會副主任梁愛詩、港協暨奧委會會長霍震霆、英皇集團副主席楊政龍、東亞銀行聯席行政總裁李民橋到場。民建聯、新民黨等多名立法會議員亦約10時到場。
【09:30】今日上午舉行團體公祭，多名教育界人士出席，包括香港科技大學校長葉玉如、科大副監督陳祖澤、香港中文大學醫學院院長趙偉仁到場。另外，立法會議員田北辰、劉國勳等亦有到場，向李兆基致意。
【09:00】李兆基兩名兒子李家傑及李家誠，以及媳婦徐子淇等人早上在香港殯儀館門前，兩名兒子向傳媒表示「辛苦大家」。
恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。今日上午9時至11時舉行團體公祭，上午11時舉行大殮，以佛教儀式進行。下午時半辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。
▼ 4月27日 公眾悼念李兆基 ▼