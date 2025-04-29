菁英會辦女性「愛自己」分享會　藉機呼籲踴躍登記做選民

菁英會昨天（28日）聯同油尖旺家長學院及油尖旺婦女會舉辦女性「愛自己」分享會，希望提升女性關愛自己及健康的意識。油尖旺民政事務專員余健強致辭時表示，社區的支持對於女性實現自我價值至關重要，政府將繼續推動相關政策，創造更友善的環境，讓女性能夠更好地發揮潛力，實現自己的夢想。



菁英會昨天（28日）聯同油尖旺家長學院及油尖旺婦女會舉辦女性「愛自己」分享會。（大會提供）

菁英會昨天（28日）聯同油尖旺家長學院及油尖旺婦女會舉辦女性「愛自己」分享會。（大會提供）

活動上，香港小姐冠軍馮盈盈及醫生陳正寧分享愛自己之道，鼓勵參加者提升自身健康與自信。除此之外，主辦方表示當場呼籲地區女性踴躍登記做選民，積極履行公民責任，形容不僅是參與社會的重要方式，也是為自己的未來發聲的機會。

菁英會昨天（28日）聯同油尖旺家長學院及油尖旺婦女會舉辦女性「愛自己」分享會。（大會提供）

菁英會主席林智彬致辭時呼籲共同關注女性的健康與福祉，並鼓勵每位女性走出舒適區，追求自我成長。油尖旺家長學院創院院長楊子熙分享對女性教育的看法，強調教育是提升女性素質和能力的重要途徑。他鼓勵所有女性勇於追求知識，並利用所學的知識來改善自己的健康和生活質素。

菁英會昨天（28日）聯同油尖旺家長學院及油尖旺婦女會舉辦女性「愛自己」分享會。（大會提供）

油尖旺婦女會創會會長趙鳳儀希望更多女性意識到自我關愛的重要性，在生活中找到自信，在工作和家庭中綻放光芒。活動召集人兼菁英幗聚委員會常務秘書長黃綺霖希望活動能令女性提升健康與自信，期待未來能有更多類似的活動。