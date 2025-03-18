《香港01》國民教育講座　菁英會黃麗芳分享大灣區升學及就業機遇

撰文：凌雯靜
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政府積極推廣本地學生於大灣區升學及就業，但要如何把握最新機遇？《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳博士為主講嘉賓，到聖公會基孝中學與學生分享大灣區升學、就業及發展概況，以增加學生對大灣區發展的了解。

黃麗芳博士除是菁英會副主席外，亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、哈爾濱市政協；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時是大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。

《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳為主講嘉賓，到聖公會基孝中學與學生分享大灣區的升學、就業及發展機遇。（羅國輝攝）

大灣區9市發展勢頭強勁　具經濟活力

在講座中，黃麗芳首先介紹了大灣區的現狀，指出2023年粵港澳大灣區的人均本地生產總值達到15.8萬元，又將廣東省大灣區的9個城市的發展機遇及城市規劃定位說明，指出9市具有科技應用場景需求大、消費力強、產業配套成熟、政策支持有力等優勢，加上大灣區的工種和產業多元化，包括工業科技業、服務業及漁農牧業等，是中國經濟最具活力的區域之一。

黃麗芳還提到，自改革開放以來，粵港澳大灣區血脈相連，許多港人在廣東各地投資設廠，使大灣區形成了獨特的產業鏈及融合的價值鏈。此外，以廣東省三個自貿片區作為「一帶一路」的三個支點，配合不同的發展方案，有望在2035年打造成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。

內地大學學科選擇多樣　拓寬視野

黃麗芳鼓勵學生積極考慮前往大灣區讀大學，並向學生介紹大灣區內地升學機遇。她解釋，參與文憑試內地升學計劃的院校有138所，學科選擇多樣、學費及生活費合理，且大灣區文化、地理位置接近香港，學生赴大灣區升學既能拓寬視野，又能保持與香港的聯繫。她鼓勵學生若預計成績未如理想及較適合以中文進修，可積極考慮前往⼤灣區讀⼤學。

最後，黃麗芳介紹了大灣區不同區域的未來發展、需求及人才政策特點等，其中IT產業、電子商務、倉儲物流和人才資源服務及企業服務業等職位需求迅速增長，許多企業對銷售顧問崗位需求迫切。她希望學生能進一步了解青年在大灣區就業或創業的情況，為未來做好準備。

講座旨於加強學生對大灣區認知，向青年推廣大灣區發展機遇。（羅國輝攝）

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《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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