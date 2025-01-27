《香港01》國民教育講座　菁英會黃麗芳講解大灣區升學及就業概況

政府積極推廣本地學生於大灣區升學及就業，但要如何把握最新機遇？《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳為主講嘉賓，到高雷中學與學生分享大灣區升學、就業及發展概況，以增加學生對大灣區發展的了解。



黃麗芳除是菁英會副主席外，亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、哈爾濱市政協；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時是大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。

黃麗芳向學生簡介大灣區的組成和不同城市的分工，以及介紹大灣區的概念、歷史和發展情況，以及區內不同城市的未來走向。

大灣區是中國經濟活力最強地區之一

黃麗芳於講座首先介紹大灣區現況，指出2023年粵港澳大灣區的人均本地生產總值高達15.8萬元，而廣東省大灣區9個城市優勢包括科技應用場景需求大、消費力強勁、產業配套成熟、強而有力的政策支持等。加上大灣區的工種及產業多元化，如工業科技業、服務業及漁農牧業等，是中國經濟活力最强的區域之一，廣東目前已與港澳形成先進製造業和現代服務業雙輪驅動的産業體系。

黃麗芳又指出，自改革開放以來粵港澳大灣區血脈相連，不少港人在廣東各地投資設廠，令大灣區能組成獨一無二的產業鏈。此外，以廣東省三個自貿片區作為「一帶一路」三個支點，再配合不同的發展方案，有望於2035年打造成宜居宜業宜游的國際一流灣區。

黃麗芳指香港學生可積極考慮到內地升讀大學，不但廣闊學科選擇、學費及生活費更相宜。

內地升大學收費相宜 拓闊眼界

談及內地升學，黃麗芳鼓勵學生可積極考慮前往大灣區升讀大學。她解釋，參與文憑試內地升學計劃的院校達138所，學科選擇多元化、學費及生活費相宜、而且大灣區文化、地理位置接近香港，學生赴大灣區升學既可拓闊眼界又同時維持與香港聯繫。

最後，黃麗芳介紹大灣區不同區域版塊的未來發展、需求、及人才政策特點等，當中以IT産業、電子商務、倉儲物流和人才資源服務及企業服務業等職位需求迅速增長，亦有不少企業對銷售顧問崗位需求殷切，希望學生進一步了解青年在大灣區就業式創業的情況，為未來做好準備。

黃麗芳亦介紹大灣區不同區域版塊的未來發展、需求、及人才政策特點等，希望學生為未來做好準備。

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