陳茂波周日赴意大利出席亞洲開發銀行年會　將晤新行長神田真人

財政司司長陳茂波將於5月4日（星期日）凌晨啓程前赴意大利米蘭，出席亞洲開發銀行理事會第58屆年會，並將在亞開行理事會全體會議上發言。



訪意期間，陳茂波還將會晤亞開行行長神田真人和該行高層人員，以及與會的其他國家和地區的財金官員。 神田真人在今年2月24日就任為亞開行第11任行長。

4月30日，財政司司長陳茂波在立法會大會逐點回應議員關注的議題。

年會主題「分享經驗，共創明天」

亞洲開發銀行成立於1966年，是亞太地區的政府間金融機構，宗旨為促進亞洲經濟與社會發展。其總部設於菲律賓，現有69個成員，其中50個來自亞太地區，包括美、中、日這三大經濟體。日本是亞開行最大股東，因此其行長一直由日本人擔任。

亞洲開發銀行現有69個成員。（Reuters）

今年年會的主題是「分享經驗，共創明天」，將聚焦討論亞太地區面臨的發展議題和挑戰，例如氣候變化、數字轉型、互惠合作、推動普惠包容發展等。

陳茂波將於5月7日啟程返港

陳茂波將於當地時間5月7日啓程返港，在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。