六名司局長復活節放假　陳茂波連放十日最長

一連四日的復活節假期，不少打工仔也離港「鬆一鬆」，高官亦不例外。六名司局長趁機休假，請假最長的是財政司司長陳茂波，由復活節假首日起連放十日，下周一（28日）復工。本周行政長官李家超率七名司局長訪問浙江，陳茂波未有隨團，由副司長黃偉綸陪特首考察，故此政務司司長陳國基離港隨團訪問期間，由律政司司長林定國署任特首。



第六屆政府上任時的主要官員。（資料圖片/張浩維攝）

六司局長復活節放假

復活節休假的六名司局長當中，有五人也在復活節假期首日（18日）開始請假，包括放四日假的律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強、連放六日假的勞工及福利局局長孫玉菡及財經事務及庫務局局長許正宇。

一連四日的復活節假期，不少打工仔也離港「鬆一鬆」，高官亦不例外。六名司局長趁機休假，請假最長的是財政司司長陳茂波，由復活節假首日起連放十日，下周一（28日）復工。（資料圖片）

至於醫務衞生局局長盧寵茂則在復活節假前一天開始休假六日，由4月17日至22日結束。

陳茂波連放十日最長 不隨特首訪浙江

行政長官李家超昨天（22日）起訪問浙江四日，期間將趁機了解「杭州六小龍」發展及成就。政務司司長陳國基今天（23日）離港隨團期間，由律政司司長林定國署任特首至明天（24日）結束。按慣例，若陳國基未能署任特首，會交由陳茂波，今次為何由林定國署任呢？

財政司司長陳茂波（黃浩謙攝）

原來，二月底完成財政預算案的陳茂波也「鬆一鬆」休息，由復活節假首日起連放十日假，下周一（28日）復工，未有隨團陪特首考察，交由副司長黃偉綸處理。黃偉綸離港訪問期間，則由許正宇兼任財政司司長。