馬浚偉傳「轉戰」立法會　承認有「朋友」建議參選　惟考慮一因素

立法會選舉12月7日舉行，各界「跑馬仔」參選的傳聞，往往提早半年風聲四起。政圈傳出新城廣播首席營運總監馬浚偉（馬仔）有意參選12月立法會選舉，甚至劍指體育、演藝、文化及出版界。馬浚偉今天（6日）果斷否認「跑馬仔」傳聞，承認有「業界嘅朋友」曾建議他參選立法會，惟自問能力不足，新城的工作非常繁忙，故無打算參選新一屆立法會選舉。



馬浚偉2021年回歸港台開咪主持直播節目《同理·繼續傾》。（網上圖片）

四年前被傳任港台電視部高層 否認數月後證實出任總監

九十年代無綫藝人出身的馬浚偉，2021年4月曾經傳出他會出任香港電台電視部高層一職，當時回歸港台開咪主持直播節目《同理·繼續傾》的他，否認任高層之說，「除非有公務員合約先可以出任要職，我豈不是要放下自己業務，所以沒有可能，但就可以以兼任身份同港台合作。」

數個月後，港台公布馬浚偉出任香港電台創作總監，主力為港台電視31台構思不同類型節目。

馬浚偉先後出任公職。

馬浚偉2023年離開港台。(ig@ma_chun_wai)

其後，他先後出任公職，包括康文署劇場發展小組委員會指派委員、香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員。至去年1月，馬浚偉由港台「過檔」新城廣播，出任首席營運總監至今近一年半。

今年一月，《信報》前總編輯郭艷明去年8月退休後，今年一月重出江湖回巢曾任總編輯的新城電台，出任首席內容總監，與首席營運總監馬浚偉拍住上。

馬浚偉2024年加入新城廣播電台。（葉志明攝）

傳有意參選立法會 馬浚偉否認：自問能力不足了

近期，政圈傳出馬浚偉有意參選12月立法會選舉，甚至劍指體育、演藝、文化及出版界。他今天（6日）否認傳聞，稱自己無打算參選新一屆立法會選舉，感謝認為他有能力、賞識他的每一位朋友，承認「有業界嘅朋友曾經建議我參選立法會議員」，解釋立法會工作非常專業，以及需要全面投入才能應付。

我自問能力不足了，而且我在新城的工作實在非常繁忙。 馬浚偉

馬浚偉表示未來在新城有很多新的計劃和項目，工作得非常開心。

馬浚偉上月與文化體育及旅遊局局長羅淑佩共晉早餐。（馬浚偉Facebook）

馬浚偉2024年加入新城電台，圖為與教育局副局長施俊輝合照。(馬浚偉FB)

馬浚偉不是首次被傳出參選立法會，2021年立法會選舉前夕，他亦被傳出參選議員，當時他回覆《香港01》查詢時說從來沒打算參選立法會。

完全冇呢個計劃，大家唔好擔心都唔好誤會。我依家都係專注舞台劇同埋我嘅教育事業，我從政方面未有資格。 馬浚偉

馬浚偉當時直言「一時又話我做『星夢』，一時又話我係『高層』咁搞法我真係唔知再傳落去會傳咗啲乜出嚟」，提到自己分身不暇參選立法會。

馬浚偉與民政及青年事務局局長麥美娟合照。（馬浚偉Facebook）

馬浚偉與新民黨主席葉劉淑儀共晉午餐。（馬浚偉Facebook）