北都收地進展　甯漢豪：169億土地補償未支付、主要涉未釐清業權

政府全力發展北部都會區，其中的古洞北及粉嶺北新發展區，需要收回私人土地。發展局局長甯漢豪今日（19日）向立法會交代收地進展，指截至今年2月底，已支付143億元土地補償，尚未支付的補償金額大約169億元。未支付補償個案中，一半因為土地業權未釐清。



地產及建造界龍漢標關注，有原址換地失敗、最終被收地的業權人暫未獲得當局發放補償，甯漢豪回應稱，地政總署已吸取經驗精簡措施，不會覆核原址換地失敗的業權。



甯漢豪稱已向古洞北粉嶺北土地業權人支付143億補償（廖雁雄攝）

龍漢標質詢有關政府發展古洞北和粉嶺北新發展區的補償進展（廖雁雄攝）

甯漢豪今日（19日）在立法會回應龍漢標的口頭質詢時指，地政總署2023年11月起引入多項精簡措施，以提高業權檢查程序的清晰度和透明度，讓已接受補償金額的土地業權人，盡早收到補償金。甯漢豪又指，政府在收地方面做了很多功夫，亦希望私人土地業權人參與，正積極研究鼓勵業權人提早交出土地的方案。

政府已採取措施加快處理

甯漢豪又指，政府總共需要收回2498幅土地，涉及178公頃，其中第一階段工程已經收回784幅、共計68公頃，第二階段收回1714幅、110公頃。政府已向第一階段的逾九成業權人、第二階段的逾兩成業權人支付補償金，共計143億元，現時還有約169億元補償金未支付。

至於未支付的原因，甯漢豪說，一半是因為土地業權未釐清、文件不齊全，另外一半是未能聯絡到業權人。為加快處理個案，地政總署已從2023年11月開始，推出一系列提高業權查核程序透明度的措施。

甯漢豪：原址換地若不成功 可以不再複查業權

龍漢標續提問，業界反映有業權人原本希望原址換地，但和政府未能就價格達到共識，故導致要收地。他指這部分人亦暫未收到補償，詢問政府會如何改良該制度。

甯漢豪說，龍漢標所指情況確實不理想，至於改善措施，就已對地政總署明確，政府再處理原址換地的申請時已查核業權，如果最後因為無法就補地價達到共識要收地階段，可以不再重複查核業權，強調署方已經吸取了經驗。

林健鋒促政府以創新方法進行換地（廖雁雄攝）

政府計劃鼓勵業權人提前交地

商界林健鋒提出，財政緊缺之下，當局會否創新地提升業權人發展新區的意願，除了原址換地，會否考慮不同地區換地、債券補償等。

甯漢豪回應，近年政府在引用條例收地之外，做了很多功夫鼓勵私人土地業權人換地，例如以前原址換地是要求業權人百分百擁有土地，現時在某些情況下九成擁有都可以，亦表明原址換地不只限於住宅、商業用地，可包括產業用地。

她補充，現時政府積極研究鼓勵業權人自願交出土地的方案，具體是根據政府發展公共設施的規劃，提前交出土地，用土地價值去抵消原址換地的補地金額。「對業權人來說，他參與原址換地和將來的片區開發時，現金流可以舒緩。」