立法會擴建工程竣工　李家超：在行政主導下與議員團結創繁榮

立法會今日（8日）舉行綜合大樓擴建主體工程竣工儀式，行政長官李家超、多名司局長及議員出席。立法會主席梁君彥致辭時表示，三年的工程挑戰巨大，途中不斷解決問題，體現識變、應變、求變。他又稱，外牆新的「立」字燈光系統，體現立法會五光十色。



梁君彥與李家超主持亮燈儀式時，「立」字不斷在紅、綠、藍、紫、淺藍燈光之間轉換。李家超表示，「立」字亮燈象徵立法會發光發亮、多元共融 ，與政府繼續攜手合作，為香港實現良政善治共同努力。



李家超在社交網頁提及立法會大樓擴建工程竣工，並特別介紹立法會秘書處委託本地藝術組織製作的擴建後大樓新面貌的微模型。該模型由數十位藝術家和工程人員攜手制作，以 1:100 比例展示大樓的結構及建築特式，會在立法會圖書館長期展出，可讓市民參觀。

李家超參觀立法會大樓微縮模型。（李家超facebook）

李家超表示，特區政府會繼續鞏固行政立法關係，在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下與立法會議員團結一致，帶領香港共創繁榮昌盛 。

梁君彥：擴建工程克服不少困難 體現識變、應變、求變

梁君彥指，立法會擴建工程是首個在原有結構上採用組裝合成法擴建的公共建築物，三年來挑戰巨大，既要確保立法會如常運作，又要克服滲水問題，同時支援當時在中信大廈工作的議員，是一個不斷解決問題、防禦問題的過程，要識變、懂變、求變。他指，工程提早完程，不但大樓得到優化美化，改善工作環境，又增加了打卡點，提升體驗。

立法會主席梁君彥形容，立法會大樓擴建工程是一個不斷解決問題、防禦問題的過程。（盧翊銘攝）

梁君彥又表示，立法會擴建有賴良性互動，是眾志成城最佳體驗，特別感謝發展局局長、建築署、機電署、房屋局局長、行政署等鼎力支持及籌劃，加上前線工友的專業精神，令工程穩妥完成。他又感謝秘書處全力以赴，感謝全體議員支援。

梁君彥與李家超種植羅漢松 象徵吉祥、堅毅

梁君彥與李家超除了一起主持外牆大「立」字燈光系統亮燈儀式，象徵立法會五光十色、發光發亮。還到立法會十一樓露天花園，種植兩個象徵吉祥、堅毅的羅漢松。梁君彥稱，此舉寓意行政、立法關係沒有最好，只有更好。

立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式。（盧翊銘攝）

行政長官李家超和立法會主席梁君彥在立法會大樓11樓新建的天台花園，一起種植兩棵寓意吉祥和堅毅的羅漢松。梁君彥稱，此舉象徵行政立法機關攜手合作，決心為香港實現良政善治。（梁君彥facebook）

全國人大在2021年3月通過完善香港特別行政區選舉制度的決定，立法會議席由70席增加至90席，立法會綜合大樓原有辦公室供不應求，部分議員的辦事處需設於中信大廈。為此，立法會先後撥款近16億元，於2022年7月開展大樓擴建工程，擴建11樓至14樓作為議員辦公室樓層。