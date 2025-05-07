夏寶龍明日起赴澳門調研6日　了解新一屆政府施政及社會最新發展

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於明天（8日）至本月13日到澳門考察調研6天，了解澳門社會和經濟的最新發展情況，以及新一屆特區政府的施政工作。



澳門行政長官岑浩輝代表澳門特區感謝中央長期以來對澳門的關懷和支持，並熱烈歡迎夏寶龍考察。新聞局指政府將妥善安排，全力確保考察調研圓滿成功。



夏寶龍5月8日至13日到澳門考察。（資料圖片/張浩維攝）

夏寶龍去年5月中亦曾到澳門考察。（澳廣視圖片）

夏寶龍連續3年5月考察澳門

夏寶龍由2023年起，連續3年的5月到澳門考察。他去年到訪澳門時，與愛國愛澳人士飲早茶、參觀橫琴粵澳深度合作區、與工會代表、商界等會面。

他去年曾表示，澳門是祖國的「掌上明珠」，澳門有求，祖國必應。他寄語澳門各界更好發揮澳門獨特地位和優勢，推動經濟社會高質量發展，齊心協力把澳門國際大都市「金名片」擦得更亮。

夏寶龍今年3月在北京會見澳門行政長官岑浩輝。（澳門新聞局圖片）

夏寶龍曾讚岑浩輝「勇於擔當作為」

澳門行政長官岑浩輝上任不足3個月，今年3月獲夏寶龍在北京會見。夏寶龍指岑浩輝行政長官就任以來，帶領管治團隊貫徹落實國家主席習近平的重要講話精神，及中央決策部署，因此讚賞岑勇於擔當作為，展現出良好精神風貌。

岑浩輝上月發表首份施政報告，相信夏寶龍將是考察主題之一。

夏寶龍2023年到訪澳門。（澳廣視）

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