澳門回歸25年｜習近平4點希望　改善法制提升效率、拓國際朋友圈

國家主席習近平今（20日）在澳門回歸25周年大會暨新一屆政府就職典禮上，發表約半小時重要講話。習近平要求新一屆澳門政府「強抓機遇、銳意改革、擔當作為」，並提出四點希望，除強調經濟多元發展，把握好橫琴發展的定位，和發揮澳門中葡雙語優勢拓國際朋友圈，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡外，要發展和令澳門居民安居樂業更需政府推動體制改革，提升施政效率與廉政建設，強調要「建設服務型政府」。



習近平又提醒澳門雖然形勢「總體穩定」，但基於內外環境變化，仍要居安思危，着力維護社會祥和穩定，促進政府治理和社會調節。



國家主席習近平今（20日）在澳門發表重要講話。（央視截圖）

習近平昨日在澳門政府的歡迎晚宴上，高度評價卸任特首賀一誠，指賀一誠和第五屆澳門特區政府在中央政府大力支持下，團結帶領澳門社會各界，迎難而上，務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。

而在今日岑浩輝就職典禮上的講話中，習近平對新任政府提出四點希望，一方面是對新任特首岑浩輝的工作清單，但也反映澳門社會仍存在的一些問題需要應對。

第一點希望：着力推動經濟適度多元發展 把握好橫琴定位

習近平希望新一屆澳門政府團結帶領社會各界，「強抓機遇、銳意改革、擔當作為」，更好發揮一國兩制的制度優勢，不斷開創「一國兩制」事業高質量發展新局面。他的第一點希望要求澳門特區政府切合自身優勢、精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，着力發展具有國際競爭力的新產業，加大政策支持和資金投入力度，推動經濟多元發展。

習近平又提到推動橫琴粵澳深度合作區與澳門經濟「高度協同、深度銜接」，要瞄準重點領域，創造一批「標誌性」、「有帶動效應」的工程和項目。他要求澳門特區政府把握好橫琴深合區定位。

需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展，便利澳門居民生活、就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。 國家主席習近平

橫琴粵澳深度合作區（新華社圖片）

第二點希望：着力提升治理效能 建設服務型政府

習新平在第二點希望，提到要結合「依法治理」和「擔當作為」，適應經濟和社會發展要求，完善各項機制和法律法規。他要求新一任政府深入推進公共行政改革、完善行政架構、改進管治方式，建設高效有為的「服務型政府」。

習新平又提到，要提升決策科學化、民主化、法治化水平，健全政府和立法會「協同立法機制」。他提出一連串要求，包括嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治，推進公務人員管理制度改革，加強管治隊伍健設，完善廉政監督體系。

澳門政府總部（梁鵬威攝）

第三點希望：着力打造更高水平對外開放平台 擴大國際朋友圈

習新平說澳門要立足「一中心、一平台、一基地」的定位，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力，亦要促進與葡語國家全方位互利合作，參與建設一帶一路，「擴大國際朋友圈，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡」。

他寄望新政府持續優化營商環境、民商事法律制度，用好澳門中西薈萃的文化優勢，促進國際人民交流，「講好澳門故事、中國故事，打造中西文明交流互建的重要窗口」。

澳門中葡綜合體。（澳門政府網站）

第四點希望：着力維護社會祥和穩定 引導和規範社團發展

習近平說當前澳門形勢「總體穩定」，但內外環境正發生「深刻變化」，要居安思危，未雨綢繆。他希望澳門着力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定，促進政府治理和社會調節、市民參與良性互動，引導和規範社團發展等。

澳門當局昨晚（19日）在澳門東亞運動會體育館舉辦《濠江歡歌向未來-慶祝澳門回歸祖國二十五周年文藝晚會》。（馮子健攝)

岑浩輝政綱也有觸及法律改革與葡語優勢

岑浩輝的參選政綱與習主席的四點希望高度契合，他在政綱中也增提及會做好橫琴粵澳深度合作區建設，再推上新台階。而長期出任終院院長的岑在政綱中也有大量篇幅談及澳門的政府效率提升、司法和法制改革，亦曾提及澳門部分民商事法制有與時並進的需要。此外，岑也有強調澳門的中葡雙語優勢，有助澳門與國家與擁有二億多人口的葡語市場的聯繫。