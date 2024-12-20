澳門回歸25年｜習近平信岑浩輝不負重托　囑新班子當造福人民好官

國家主席習近平今早(20日）為澳門新任行政長官岑浩輝監誓，及見證新管治班子宣誓履職後，再接見岑浩輝及其新班子。習近平祝賀岑浩輝就任，表示相信對方定能恪盡職守、不負重托。



習近平又接見了澳門新任行政、立法、司法機構負責人，對他們提出四點希望：一是樹立全局觀念、二是強化實幹擔當、三是加強團結協作，切實提高行政效率、四是保持清正廉明，真正做造福人民的清官、廉官、好官。



習近平（右）祝賀岑浩輝就任澳門第六任行政長官（新華社圖片）

就職典禮後，習近平會見了岑浩輝，並祝賀岑浩輝就任，表示相信對方定能恪盡職守、不負重托，團結帶領新一屆澳門特區政府和社會各界，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益，大力推動經濟適度多元發展，持續增進民生福祉，充分發揮澳門的獨特地位和優勢，更好融入國家發展大局，深化同各國各地區交往合作，為澳門更好發展作出更大貢獻。中央政府將全力支持岑浩輝和澳門特區政府履職。

習近平（右）為岑浩輝監誓（新華社圖片）

岑浩輝：感謝習近平和中央信任

岑浩輝感謝習近平主席和中央政府的信任。他表示將帶領新一屆特區政府奮進有為、銳意革新，團結社會各界，奮力開創澳門「一國兩制」成功實踐的新局面。

習近平又接見了澳門新任行政、立法、司法機構負責人（新華社圖片）

習近平對新班子提四點希望 當清廉好官

習近平亦會見了澳門新任行政、立法、司法機構負責人。習近平指出，新一屆特別行政區政府管治團隊年富力強、充滿活力，展現出良好的精神風貌。相信大家會牢記誓言、不辱使命，對國家負責、對澳門負責，交出一份無愧於國家、無愧於澳門、無愧於自己的亮麗成績單。

習近平對他們提出四點希望：一是樹立全局觀念，善於從國家根本利益和澳門整體利益出發，站在全局高度考慮問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益。二是強化實幹擔當，大力推動經濟適度多元發展，營造更為優良的營商環境，保持澳門安定祥和局面。三是加強團結協作，在行政長官帶領下，加強跨領域跨部門協調合作，切實提高行政效率。四是保持清正廉明，把澳門居民的柴米油鹽時刻放在心上，慎用手中的權力，真正做造福人民的清官、廉官、好官。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，全國政協副主席兼秘書長王東峰，及港澳辦主任夏寶龍均有出席兩場接見。