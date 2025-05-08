林定國：感謝楊偉廉出任終院非常任法官　冀立會議員支持任命

前新西蘭高等法院法官楊偉廉（William Gillow Gibbes Austen Young），獲委任為香港終審法院海外非常任法官。律政司司長林定國周四（8日）表示，十分高興行政長官李家超公布，接納司法人員推薦委員會的建議，任命來自新西蘭的楊偉廉爵士為終審法院其他普通法適用地區非常任法官，更感謝楊偉廉願意擔當此重要崗位。



新西蘭最高法院退休法官楊偉廉獲委任為香港終審法院海外非常任法官。（網上圖片）

深信有助鞏固本地及國際對港司法制度信心

林定國指出，楊偉廉曾任新西蘭最高法院常任法官，司法經驗豐富、聲譽卓著，必定能為終審法院帶來寶貴貢獻。他深信楊偉廉的任命將有助鞏固本地和國際社會對香港司法制度的信心、保持與其他普通法地區緊密的司治聯繫，從而築牢香港在「一國兩制」下國際化 、高水平、信譽好的普通法制度。

林定國又稱，終審法院法官任命須經立法會同意，期望議員支持，盡早完成相關程序，讓楊偉廉能早日投入工作。

圖為香港終審法院。（林定國Facebook圖片）

楊偉廉於1997年12月就任新西蘭高等法院法官，至2004年獲任命為上訴法庭法官，並於2006年出任該庭庭長。2010年，他晉升至新西蘭最高法院（即新西蘭的最終上訴法院），並在該院擔任常任法官直至2022年4月（年屆法定退休年齡），其後續以署任法官身份留任兩年。楊自退任新西蘭最高法院常任法官後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官。