楊偉廉獲任終院海外非常任法官　李家超：外界對港司法有高度信心

前新西蘭高等法院法官楊偉廉（William Gillow Gibbes Austen Young），獲委任為香港終審法院海外非常任法官。行政長官李家超表示，楊偉廉地位崇高、聲譽卓著，深信他對終審法院將有實質的貢獻。



李家超又指，楊偉廉獲任後，終審法院海外非常任法官的名單，將包括六位來自英國、澳洲及新西蘭的傑出法官，顯示外界對香港司法制度的高度信心，並讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。



新西蘭最高法院退休法官楊偉廉獲委任為香港終審法院海外非常任法官。（網上圖片）

李家超接納司法人員推薦委員會，就任命楊偉廉為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第八十八條及《香港終審法院條例》（第484章）第9條作出任命。

終院海外非常任法官共有6人

加上楊偉廉，終審法院其他普通法適用地區非常任法官共有6人，其餘5人是賀輔明、廖柏嘉、甘慕賢、祈顯義、歐頌律。李家超指，這些具聲望的海外法官加入終審法院任非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特區司法機構的獨立性，亦顯示外界對香港特區司法制度的高度信心，並讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。

楊偉廉於1997年12月就任新西蘭高等法院法官，至2004年獲任命為上訴法庭法官，並於2006年出任該庭庭長。2010年，他晉升至新西蘭最高法院(即新西蘭的最終上訴法院)，並在該院擔任常任法官直至2022年4月(年屆法定退休年齡)，其後續以署任法官身份留任兩年。楊自退任新西蘭最高法院常任法官後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官。