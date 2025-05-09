律政司辦「調解為先」活動　林定國：香港作為調解樞紐要連繫全球

律政司舉行2025年「調解為先」承諾書活動，律政司司長林定國致辭時指出，調解是爭議解決的未來，而香港正是「調解之都」，香港濃厚的「以和為貴」的中華文化傳統，配合在調解領域的成熟發展，讓香港的調解服務在國際和本地層面都是以調解優先解決爭議的當然選擇。他指，「調解為先 連接未來」，香港作為世界級的調解樞紐，將推動調解為爭議解決的第一步，連繫本地、區域和全球各方。



截至目前已有超過1000位承諾人簽署了承諾書，涵蓋法律、爭議解決、商業、教育和保險等行業。



林定國。（梁鵬威攝）

林定國：調解着重面向未來 解決問題之餘維繫雙方友好關係

林定國表示，今日活動的主題是「調解為先：開展對話 成就共識」，充分帶出調解的核心價值，即通過調解對話促進理解，尋求雙贏解決方案。他指出，除了促進溝通外，採用調解解決爭議還能有效控制時間、成本和風險，減低爭議雙方承受的心理壓力，有助於建立和諧、包容和穩定的社會。他比較道，訴訟或仲裁着重回顧過去，找出誰對誰錯；相反，調解着重面向未來，在解決問題之餘維繫雙方友好關係。

申訴專員公署專員陳積志在活動中作主題演講，分享如何運用調解迅速有效地處理申訴。隨後有討論環節，司法機構的代表分享司法機構在推動調解中的角色，深圳龍華區人民法院庭長分享調解在跨境家事糾紛中的作用與好處。下午環節由政府部門、法定機構及非營利組織的代表介紹推廣調解文化的經驗與成果。

律政司每兩年一度舉辦的「調解為先」承諾書活動今日舉行，林定國致開幕辭。（政府新聞處）

國際調解院總部工程將於年中完成 年底或明年初運作

林定國表示，近年律政司積極向學生推廣「調解為先」文化，希望將這價值觀從小植根於下一代，律政司將邀請學生代表分享他們參與朋輩調解比賽和培訓的心得，展現調解如何有效應對校園和其他日常糾紛。

此外，他預計《關於建立國際調解院的公約》於不久的將來簽署，而灣仔警署大樓改建為國際調解院總部的工程將於今年年中完成。國際調解院有望於今年年底或明年初正式投入運作，這標誌着香港在國際調解領域即將邁入新的里程碑。