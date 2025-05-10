夏寶龍訪澳｜到長者公寓飲茶　提橫琴發展冀促進澳門產業多元

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第三日考察調研行程，早上8時許到長者公寓內的酒樓飲早茶，及後到媽閣廟參觀，再轉往海事博物館參觀，並乘搭海關救援船。



夏寶龍今早到長者公寓飲早茶（澳門電台提供相片）

一同飲茶長者引述夏寶龍：中央重視澳門與橫琴發展

夏寶龍早上約8時半乘坐專車到長者公寓內的酒樓飲早茶，中央政府駐澳門特區聯絡辦公室主任鄭新聰等隨行，澳門行政長官岑浩輝在場迎接。有一同飲茶的人士受訪時表示，夏寶龍強調對澳門發展充滿信心，中央重視澳門與橫琴發展，希望澳門各界人士團結一致，發憤圖強，共同應對社會挑戰。

另有受訪者表示，夏寶龍期望澳門用好國家政策，引入更多高端人才，將橫琴建設得更好，促進澳門產業多元。

夏寶龍乘搭海關救援船。（澳門電台提供相片）

參觀媽閣廟海事博物館 乘搭救援船

早上10時許，夏寶龍在澳門行政長官岑浩輝、運輸工務司司長譚偉文陪同下，抵達媽閣廟參觀，逗留約10分鐘，之後轉往海事博物館參觀，聽取介紹澳門漁村的舊貌和了解漁民風俗習慣。夏寶龍之後乘搭海關新救援船。