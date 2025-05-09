夏寶龍訪澳 ｜與岑浩輝會談　指新政府開局良好　勇於擔當作為

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第二日考察調研行程，今日（5月9日）早上與現任特首岑浩輝進行工作會談。夏寶龍表示，上年12月上任的新一屆澳門特區政府開局良好，上月提出的本年度施政重點體現了勇於擔當作為的精神，內容涵蓋全面，中央給予肯定並全力支持。



圖為2025年5月8日，澳門行政長官岑浩輝迎接中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（澳門新聞局圖片）

調研第二日 與三任澳門前特首共進早餐

夏寶龍今早先在下榻的新竹苑迎賓館與三名前澳門前特首何厚鏵、崔世安與賀一誠共進早餐，之後與岑浩輝舉行工作會談。澳門新聞局發稿指，夏寶龍形容岑浩輝帶領新一屆澳門政府管治團隊堅決貫徹落實國家主席習近平視察澳門重要講話精神和中央決策部署。岑浩輝感謝中央對澳門的支持與關懷，表示新將繼續團結社會各界，革新謀發展、奮進開新局，推動特區各項事業高質量發展。

夏寶龍在下午轉往澳門政府總部，與14個社團代表座談。港澳辦表示，夏寶龍與這些社團代表，就高質量建設愛國愛澳社團、齊心協力加快經濟適度多元發展和橫琴粤澳深度合作區建設、團結開創具澳門特色「一國兩制」成功實踐局面深入交流。

夏寶龍乘坐的專車在下午近３時抵達澳門政府總部，期間向在場傳媒微笑揮手。 （澳廣視提供）

會見愛國社團代表 促居安思危適度多元發展經濟

澳門電台引述澳門行政法務司司長張永春在會後表示，夏寶龍在會上肯定社團大力支持澳門政府依法施政，並希望社團做好下階段高質量發展，團結更多愛國愛澳人士，凝聚各界力量，共同促進澳門經濟適度多元發展；同時提醒要居安思危，將澳門經濟適度多元發展這課題隨時放在心中，在過程中，橫琴發展建設對經濟適度多元發展非常重要，澳門要把橫琴建設發展當做自己的事。

夏寶龍與澳門愛國社團代表座談。（港澳辦網頁）

夏寶龍昨日傍晚抵達澳門，其後到禮賓府出席晚宴，與岑浩輝及澳門行政、立法、司法機構負責人會面。澳門政府表示，夏寶龍轉達國家主席習近平對澳門同胞的親切問候和真摯關懷，以及中央對新一屆特區政府開局良好的肯定，夏寶龍此行將深入了解澳門各方面的發展現況和未來規劃，以及特區政府的各項施政工作。