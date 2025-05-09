夏寶龍抵澳門展開6天考察調研　轉達中央對新政府開局良好的肯定

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周四（8日）抵達澳門，展開為期6天的考察調研行程，了解澳門社會和經濟的最新發展情況，以及新一屆特區政府的施政工作。



圖為2025年5月8日，夏寶龍主任與行政長官及澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人合影。（澳門新聞局圖片）

晤岑浩輝及主要機構負責人 了解澳門各方面發展及規劃

夏寶龍周四下午前往禮賓府，在澳門行政長官岑浩輝及中央政府駐澳門特區聯絡辦公室主任鄭新聰陪同下，與澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人交流，轉達習近平主席對澳門同胞的親切問候和真摯關懷，以及中央對新一屆特區政府開局良好的肯定。夏寶龍深入了解澳門各方面的發展現況和未來規劃，以及特區政府的各項施政工作。

圖為2025年5月8日，澳門行政長官岑浩輝迎接中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（澳門新聞局圖片）

岑浩輝熱烈歡迎 稱體現中央對澳門發展高度關切

岑浩輝熱烈歡迎夏寶龍考察調研，並表示其此行再一次充分體現習近平與中央對澳門發展的高度關切。新一屆特區政府認真貫徹落實習近平系列重要講話精神，並在中央港澳辦、澳門中聯辦等部委的大力支持和配合下，有序推進落實各項施政部署。

出席交流活動的澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人包括立法會主席高開賢、終審法院院長宋敏莉、行政法務司司長張永春、經濟財政司司長戴建業、保安司司長黃少澤、社會文化司司長柯嵐、運輸工務司司長譚偉文、檢察院檢察長陳子勁、廉政專員歐陽湘、審計長歐陽瑜、警察總局局長梁文昌、澳門特區海關關長何浩瀚，以及行政長官辦公室主任陳格。