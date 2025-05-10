削公務員編制｜楊何蓓茵：研部分用AI代替　部門缺人仍可繼續招聘

財政預算案宣布因應削減資源及改善人力資源運用，公務員編制未來兩個財政年度每年分別削減2%，即2026/27、2027/28年度，預計到2027年4月1日將削減10,000個職位。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）在電台節目表示，希望部分削減的職位可由科技代替，正探討可利用人工智能的工作，譬如統計處現正利用人工智能替代過往需要人手進行的核對工作。不過，她表示若部門需要人手，亦會繼續招聘。



楊何蓓茵。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵表示，局方不斷要求部門審視工作流程，包括可否以科技節省部分人手，按需求減少人力投放，但部門檢視後如有需要亦會增加人手，例如文體旅局的工作較以往多，會招聘更多人員。至於如何達到減少2%經常性開支的目標，楊何蓓茵指由政策局決定如何削減資源。

政府提出優化公務員紀律機制

政府早前完成檢視《公務人員（管理）命令》 和《公務人員（紀律）規例》，建議修訂當中關於管理紀律事宜的部份，主要涉及三個範疇：一是簡化紀律程序，以提升處理紀律個案（特別是紀律聆訊）的效率和效能；二是優化停職安排，擴闊停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣薪及沒收所被扣薪酬的安排；三是技術修訂，包括因應《香港國安法》作出相應修訂。

停職期間可扣起薪金 望優化後處理紀律個案可加快一個月

楊何蓓茵指，嚴重的紀律問題包括濫用職權、未有批准的情況下向下屬借貸等，輕微的紀律問題則包括擅離職守等，修訂是希望機制更加有效處理。她表示，有人曾故意拖延個案，例如無理缺席，對此將賦予更大權力給負責同事，亦建議收緊停職期間扣起薪金的做法，例如接受刑事調查期間的公務員過往不會扣起薪金，現時建議停職期間可扣起一半。

她表示，需要採取正式的紀律行動的個案均屬嚴重，需調查、聆訊、提交報告等，八成個案在9個月內完成。處理較快的個案，例如刑事罪行罪成等，有九成個案在3個月內完成程序。她期望措施優化後可加快處理時間約1個月。