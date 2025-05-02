公務員薪酬｜民調：七成受訪者認為凍薪時「跳point」不合理

《財政預算案》提出本年度公務員全體凍薪，但增薪點（跳point）安排如常運作。新民黨立法會議員李梓敬與公民力量團隊，今日（2日）發表「公務員薪資調整政策民意調查」，顯示70%受訪者認為凍薪政策下公務員仍可享有增薪點安排屬不合理；另外有64%受訪者認為公務員應減薪，體現共度時艱。李梓敬認為，凍薪期間仍容許通過增薪點加薪，會導致政策落空。



李梓敬及團隊發佈「公務員薪資調整政策民意調查」結果。（梁鵬威攝）

約四成受訪者認為保留増薪點會削弱凍薪政策效果

公務員每年可根據薪級表「跳point」，直至達到相關職位頂薪為止。據李梓敬及團隊調查，70%受訪者明確認為在凍薪政策下，仍容許公務員因到達加薪點而獲得加薪是不合理的；52%認為所有加薪形式應一併凍結以體現公平，38%指保留加薪點會削弱凍薪政策效果。

調查亦顯示，84%受訪者支持公務員薪資與經濟表現掛鉤，62%贊成將薪酬調整與工作表現掛鉤，反映市民期望公務員體系更具效率及公平。82%市民認為凍薪應維持不超過2年，以免長遠影響士氣及服務質素。

68%受訪者認為高級公務員應減薪

李梓敬及公民力量成員於4月14日至28日進行「公務員薪資調整政策民意調查」，成功收集653份意見。就政府在在財政壓力下調整公務員薪金方面，有64%市民支持公務員減薪、18%支持凍薪、10%支持延遲加薪。當中，68%受訪市民認為高級公務員應該是主要減薪對象。

李梓敬（梁鵬威攝）

李梓敬建議推行階梯式減薪 涵蓋高級公務員

李梓敬認為，調查反映市民強烈要求高級公務員在財政壓力下承擔更大責任，並對現行加薪點制度極度不滿。他指若凍薪期間仍容許通過加薪點加薪，會導致政策落空。他建議政府推行階梯式減薪政策，嚴格涵蓋高級公務員，並全面凍結包括加薪點在內的所有薪酬增長渠道，確保政策執行的公平及有效性。

區議員倡維持公務員隊伍穩定

沙田區議員梁家瑋、張柏源及羅伊琳指，公務員薪酬改革事關社會公平及財政可持續性，應加強政策透明度及溝通，建議政府定期檢討緊縮措施，靈活應對經濟發展，維持公務員隊伍穩定。