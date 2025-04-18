公務員改革｜葉劉再出招削開支：廢除長期優良服務旅行獎

特區政府如何「節流」近期成為社會關注焦點，多名立法會議員在過去兩日的財政預算案辯論中提出檢討公務員編制及薪酬結構，包括身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀。葉劉今日再在報章專欄提出削減公務員開支的招數，建議廢除過時的公務員福利。



葉劉以長期優良服務旅行獎勵計劃為例，引用公務員事務局數據指出，該計劃2021/22年度有2704 人獲獎，2022/23 年度有1950 人，2023/24 年度有2414 人。她解釋，這項福利是港英年代遺留下來，旨在獎勵至少連續服務20 年以上，且表現持續優良的公務員，每年獲獎人數不足公務員團隊的1%。

葉劉淑儀引用夏寶龍「敢於破局」促政府檢討公務員架構與薪酬（廖雁雄攝）

葉劉分析，香港社會過去不富裕，基層公務員很少機會去旅行，旅行獎勵自然有吸引力，但今時不同往日，公務員薪酬持續上調，普遍能負擔旅費，旅遊獎勵對公務員的吸引力不如前，既然未必能提升士氣，不如把公帑花在更有需要的地方。

基本法列明公務員回歸前福利不變 葉劉：可作豁免安排

《基本法》第100 條列明：「香港特別行政區成立前在香港政府各部門，包括警察部門任職的公務人員均可留用，其年資予以保留，薪金、津貼、福利待遇和服務條件不低於原來的標準。」葉劉認為可作豁免安排（grandfather arrangement），即新入職公務員不再享有這項福利，現職公務員則不受影響。

除了薪金吸引，如房屋資助等公務員福利也是政府工的一大吸引點。（資料圖片）

曾批AO入職薪酬過高 足政府檢討「機械式加薪」

本年度預算案公布前，民建聯會計界議員黃俊碩曾提出「全面檢視特區政府資源運用，優化財政結構」議員議案，促請政府全面檢視各部門及公營機構資源運用。葉劉當時便表示，香港公務員編制佔人口比例遠高於新加坡，不僅編制龐大，而且薪酬偏高，認為政府應檢討「機械式加薪」。她以政務主任（AO）為例，指現時起薪點達61,865元，遠高工作性質相似的私人機構管理培訓生（Management Trainee）。