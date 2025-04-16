政府建議簡化公務員紀律程序　擴闊停職涵蓋範圍及收緊扣薪安排

公務員事務局局長楊何蓓茵周二（15日）表示，為進一步優化公務員紀律機制，已完成檢視《公務人員（管理）命令》 和《公務人員（紀律）規例》，建議修訂當中關於管理紀律事宜的部份，主要涉及3個範疇：一是簡化紀律程序，以提升處理紀律個案（特別是紀律聆訊）的效率和效能；二是優化停職安排，擴闊停職涵蓋的範圍、收緊停職期間扣薪及沒收所被扣薪酬的安排；三是技術修訂，包括因應《香港國安法》作出相應修訂。



公務員事務局會建議簡化紀律程序，以提升處理紀律個案的效率和效能。（資料圖片)

楊何蓓茵在社交平台指出，周一（14日）與公務員中央評議會和公務員團體會面，介紹《命令》和《規例》建議修訂的內容，周二已向立法會委員會提交相關文件，並會在月底出席委員會會議，徵詢議員的意見。局方會考慮職方和委員會的意見後展開草擬，目標在2026年落實《命令》和《規例》的優化安排。

根據文件顯示，在簡化紀律程序方面，局方建議若被控人員已承認指控，就無須進行聆訊，以增加處理紀律個案的效率；如被控人員缺席或半途離開，聆訊亦可繼續；被法院裁定干犯嚴重罪行者，政府無須取得法院文件亦可施加懲罰。

表現欠佳被發通知書者可被停職扣薪

擴大停職涵蓋範圍方面，建議納入因為工作表現持續欠佳，而收到部門或職系首長根據《命令》第12條發出「擬令退休通知書」的人員。

至於扣薪方面安排，根據現行規定，被停職人員如遭革職以外的懲罰，可獲發還部份被扣薪酬，紀律處分程序因未完成，令人員未被處以任何懲罰。為堵塞有關漏洞，局方建議人員接受部門或刑事調查期間被停職；又或人員正接受《命令》第12條的程序而被停職時，可在停職期間扣起最多一半薪酬 。

紀律程序完成前離職仍可被沒收被扣薪酬

當局並建議《命令》加入新要求，若紀律處分當局評估後認為，被停職人員很可能會因被定罪或其不當行為，足以令紀律處分當局對其處以「革職」或「迫令退休」處分，即使人員在刑事或紀律程序完結前離職，仍可全數沒收人員在停職期間被扣薪酬。

圖為楊何蓓茵資料圖片。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵強調，加強公務員管理是本屆政府重點工作之一。局方非常重視公務員的品行操守，面對一小撮違法違紀的公務員，政府絕不姑息，必定嚴肅處理每宗個案。今次優化公務員紀律機制，旨在令機制更完備，完全沒有減少或削弱有關人員在現行機制下的權利，會繼續秉持程序公義，公平公正處理個案。