夏寶龍訪澳｜與全體立法會議員座談　讚賞處理博彩、國安法律表現

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第四日考察調研行程，今日（5月11日）早上與澳區人大代表及政協飲早茶，隨後到澳門立法會與全體議員座談。澳門立法會主席高開賢表示，夏寶龍肯定現屆立法會工作，特別對制定有關博彩、維護國家安全以及有關選舉制度等重大法律表示讚賞。



夏寶龍連日來與澳門不同領域代表會談時，強調澳門要重視經濟適度多元發展，今日與人大政協及立法會議員會面時，亦分別再度重申，並提出做好橫琴發展。



與人大政協飲早茶 再促加快經濟適度多元及琴澳一體化發展

夏寶龍今早與澳區人大代表及政協委員等飲早茶，出席的澳區全國人大代表劉藝良引述夏稱，需有決心克服目前複雜國際環境帶來的困難，尤其美國發起的關稅戰，澳門需加快經濟適度多元，提振消費；夏寶龍在會上亦有提及加快琴澳一體化發展，關注到如何優化分線管理。

圖中為澳區全國人大代表何敬麟。（澳廣視）

多位出席的代表表示，夏寶龍對澳門有高度評價，特別是新一屆特區政府的開局，並關注澳門的經濟環境，現時國家對澳門的發展尤其是經濟復甦充滿信心。

5月11日，港澳辦主任夏寶龍到澳門立法會座談。（澳廣視）

澳門立法會主席：夏寶龍促發揮行政主導制度優勢

在酒樓逗留約1個半小時後，夏寶龍在上午約10時轉往澳門立法會，與全體議員座談交流。根據澳門電台報道，澳門立法會主席高開賢透露，夏寶龍肯定現屆政府開局良好，亦肯定現屆立法會工作，特別對制定有關博彩、維護國家安全以及有關選舉制度等重大法律表示讚賞。

左為澳門立法會主席高開賢（澳廣視）

夏寶龍強調澳門經濟適度多元發展有重大意義，必須做好這道必答題，要求澳門做好琴澳一體化發展。同時亦提出進一步強化和優化行政與立法的關係，相互尊重和支持，要有利於發揮行政主導體制的制度優勢，並稱澳門基本法所規定的行政與立法關係，不是西方三權分立下的行政與立法關係。

下午視察青茂口岸及多個文旅項目

夏寶龍下午行程包括視察連接澳門青洲區與城軌珠海站的青茂口岸，以及視察林則徐紀念館、冼星海紀念館、望廈村、葉挺將軍故居和崗頂劇院等文旅項目。