國安附屬條例｜列明公僕兩情境須協助公署　允許使用政府處所

國家安全附屬條例今日（13日）正式刊憲生效，當中列明政府的任何部門、機關或公務人員，須應國安公署要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。今日公布的條例列明公署需要政府協助的情境：根據《香港國安法》第五十五條行使管轄權，即決定依法採取某項措施，或執行某法律文書時；亦列明協助的具體內容，例如「讓公署的人員及運输工具使用該部門、機關或公務人员掌管的任何處所」。



5月12日 ，律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強到立法會，解釋訂立維護國安附屬條例目的。（周令知攝）

政府：公署不會直接指派警員工作

昨日（12日），政府消息人士解畫上述「公務人員」的定義稱，法院不包括在公務人員之列，公署不能指示法院進行特定工作，亦不會直接指派警員工作。

消息人士又指，配合公署工作與調配政府人員是兩回事，國安公署的管轄權由中央授予，但訂立附屬條例屬本地立法，故執法行動由特區相關部門進行。

5月12日 ，律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強見記者，解釋訂立維護國安附屬條例目的。（周令知攝）

條例列明公署需協助的具體情境

《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及《維護國家安全（禁地宣布）令》今日正式刊憲實施。《規例》列明了公署需要政府協助的情境：

如公署在根據《香港國安法》第五十五條行使管轄權時——（a）決定依法採取某項措施；或（b）執行某法律文書。 《維護國安規例》

《規例》亦清楚列明，政府的任何部門或機關，或公職人員須提供的協助：

（ａ）向公署的人员及運输工具提供出入境優先權

（ｂ）讓公署的人員及運输工具進入該部門、機關或公務人员掌管的任何地方，或其他按法律或其他规定需有相關許可證或通行證方可难入的地方；及

（ｃ）讓公署的人員及運输工具使用該部門、機關或公務人员掌管的任何處所。