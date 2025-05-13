陳國基與湖南省長毛偉明會面　冀兩地加強低空經濟合作

署理行政長官陳國基今日（13日）與湖南省省長毛偉明會面，就深化湘港合作交流意見。陳國基表示，湘港兩地一直保持密切的經貿關係，香港將充分發揮作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，助力湖南拓展國際市場。他又稱，湖南是全國首個全域低空開放試點省份，相信兩地可以在低空經濟領域加強交流與合作。



陳國基（右）與湖南省省長毛偉明（左）會面。（政府新聞處）

陳國基：望湖南居民多來香港 促進兩地人文交流

陳國基表示，香港多年來是湖南重要的外資來源地和貿易夥伴，去年香港在湖南新設外商投資企業208家，兩地進出口貿易總額約563億元人民幣，不少港資企業在湖南省都有投資項目。陳指出，香港在「一國兩制」下有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，可助力湖南拓展國際市場，相信兩地可以優勢互補，攜手共贏。就香港發展低空經濟。陳國基指，湖南是全國首個全域低空開放試點省份，有政策及產業優勢，相信兩地可以在低空經濟領域加強交流與合作。

此外，陳國基提到，來往香港和長沙的高鐵服務開通後，兩地之間的交通距離縮短至最快3小時內，歷史文化底蘊深厚的湖南省成為港人旅遊的熱門目的地，希望湖南居民可多來香港，感受「盛事之都」的魅力，進一步推動湘港兩地的人文交流。

署理政制及內地事務局局長胡健民和署理商務及經濟發展局局長陳百里亦有出席。