陳國基：適時放寬廣東省外旅客入境　學生客印象好或來港升學工作

今年內地五一黃金周假期，內地訪港旅客較去年同期多22%，政務司司長陳國基今早（10日）在電台節目中表示，今年黃金周情況秩序良好，酒店入住率接近九成，酒吧業生意亦有受惠。他又指一直有與內地部門溝通，考慮香港的承受能力等因素後，會適時放寬政策讓更多廣東省以外內地人來港。



他重申香港要歡迎不同「層次」的旅客，強調現時非高消費群的旅客，如學生等，如果他們對香港留下好印象，他們日後或會來港升學工作，對香港的貢獻會比想像中大。



五一黃金周期間，晚上尖沙咀北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（陳永武攝）

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，其中港鐵旺角東站大堂一度有過百人排隊出閘，閘機前絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

陳國基：低消費客可能過幾年變高消費

五一黃金周期間酒店入住率達9成，不少內地旅客都選擇即日來回，或在深圳租住酒店，甚或在快餐店借宿一宵。他認為香港應要照顧不同旅客，當中可能有學生、年青人等經濟條件較差的旅客，但香港食肆等亦有不同檔次，因此不一定要局限於只接受高消費旅客，今天低消費的人「可能過幾年變高消費」。

陳國基以學生旅客為例，雖然消費力不高，但如果對香港印象好，日後再來旅遊時可能成為高消費旅客，另亦可能會來港升學，甚至留港工作，貢獻可以很大。

五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

陳國基望適時放寬廣東省以外旅客來港

陳國基表示一直有與內地部門溝通，首要考慮香港的承受力，然後再適時放寬更多內地人來港，形容「要香港承受得到，旅客先體驗好」。他指希望能吸引廣東省以外其他城市的旅客來港，因為他們「一定會過夜，一定會住酒店」。

五一旅客秩序良好 事前部署交通疏導旅客

陳國基指，行政長官李家超很重視內地旅客的體驗，同時要「好有秩序」，因此陳國基領導的跨部門小組「做咗好多功夫」，令今次五一黃金周旅客秩序良好，交通、景點等減少大量旅客擠擁。

他以西貢東壩為例，指該處向來是內地客熱門旅遊地點，小組需要考慮交通問題。五一黃金周期間專線小巴由4輛增至30輛，令內地旅客不用等候過長，小組亦事先與旅行團溝通，提醒團與團之間用餐時間要分散，避免人群堆積。港島長60公里的活力環島長廊預計2至3年內可建好9成，將為市民和旅客提供更多悠閒及散步空間。

東壩有超過9成的遊客是內地人。（洪戩昊攝）

打卡點安排更多警力 將利用科技改善體驗

今次黃金周，政府在不同「打卡點」安排更多警員，例如舊油麻地警署。他提到，李家超要求精益求精，要多用科技改善旅客體驗，未來會利用科技方便旅客安排行程，例如在港珠澳大橋提供實時影像供旅客參考、昂坪360纜車可以預約登車等。

另外，政府每逢大時大節前都會留意內地媒體，內地媒體稱讚香港哪個地點，政府便在相關地點加派更多人手。他感謝內地媒體推介香港「打卡點」及餐廳等，介紹香港「無處不旅遊」。

5月2日，內地黃金周旅遊旺季，遊客到舊油麻地警署外拍照拍卡。（廖雁雄攝）