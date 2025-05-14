今年首4個月政府助223間企業來港　林健鋒籲招商勿一本通書讀到老

行政長官李家超正訪問中東尋求合作，政府近年積極外訪，推動招商引資，經民聯商界立法會議員林健鋒今日（14日）在立法會提出質詢，關注投資推廣署今年協助多少間海外及內地企業落戶香港或在港開設地區總部等。



商務及經濟發展局副局長陳百里表示，今年1月至4月投資推廣署協助223間內地及海外企業落戶香港，帶來超過200億元的直接投資，以及約4,900個工作職位。



今年1月至4月投資推廣署協助223間內地及海外企業落戶香港。（資料圖片）

陳百里（立法會直播截圖）

首4個月人才入境計劃批3.5萬宗申請

陳百里表示223間落戶香港的企業，來源地首五位分別是內地、美國、日本、英國、新加坡，主要從事金融科技、創新科技、消費產品等。各項人才入境計劃方面，今年1月至4月共收到4.5萬宗申請，其中3.5萬宗獲批。

經民聯議員林健鋒（黃浩謙攝）

林健鋒：香港勿一本通書讀到老 陳百里：會提出合適策略

林健鋒追問指，早前李家超率團訪問卡塔爾，如今美國實行霸權主義，香港不可一本通書讀到老，關注政府如何針對不同地方制訂招商引資及應變政策。

陳百里表示，貿易戰、關稅戰下香港要進一步發揮內聯外通優勢，聯動灣區深化合作、開拓新機遇及市場，要有創破格手段。他表示，特區會與社會各界上下一心，提出合適到位的策略部署應對挑戰。