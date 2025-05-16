丘應樺出席APEC部長會議 稱香港致力支持供應鏈可持續性
撰文：陳立程
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商務及經濟發展局局長丘應樺在韓國濟州出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，他今日（5月16日）在一個討論環節發言，指出香港作為國際航運及物流樞紐，一直透過不同措施以支持供應鏈的可持續性。
丘應樺在題為「透過可持續貿易達致繁榮」的討論環節發言時表示，供應鏈是當今環球經濟發展的重要引擎，但其對外部衝擊極度敏感和脆弱，而香港作為國際航運及物流樞紐，一直透過不同措施以支持供應鏈的可持續性，包括推出《香港氣候行動藍圖2050》和香港可持續披露路線圖。
丘應樺強調，供應鏈一直是亞太經合組織的核心議題，當跨境貿易和投資及供應鏈面對不確定性和前所未有的挑戰時，亞太經合組織的角色更形重要，香港會致力與所有成員經濟體攜手合作，透過可持續貿易推動邁向共同繁榮。
貿易部長會議為期兩日，丘應樺將於明日上午返港。
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