丘應樺出席APEC部長會議　稱香港致力支持供應鏈可持續性

商務及經濟發展局局長丘應樺在韓國濟州出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，他今日（5月16日）在一個討論環節發言，指出香港作為國際航運及物流樞紐，一直透過不同措施以支持供應鏈的可持續性。



丘應樺在題為「透過可持續貿易達致繁榮」的討論環節發言時表示，供應鏈是當今環球經濟發展的重要引擎，但其對外部衝擊極度敏感和脆弱，而香港作為國際航運及物流樞紐，一直透過不同措施以支持供應鏈的可持續性，包括推出《香港氣候行動藍圖2050》和香港可持續披露路線圖。

商務及經濟發展局局長丘應樺在韓國濟州出席亞太經合組織貿易部長會議。（政府新聞處）

丘應樺強調，供應鏈一直是亞太經合組織的核心議題，當跨境貿易和投資及供應鏈面對不確定性和前所未有的挑戰時，亞太經合組織的角色更形重要，香港會致力與所有成員經濟體攜手合作，透過可持續貿易推動邁向共同繁榮。

貿易部長會議為期兩日，丘應樺將於明日上午返港。

商務及經濟發展局局長丘應樺與國家商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼合照。（商經局facebook）