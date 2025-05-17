陳茂波：家族事業傳承既要管理好風險　亦應惠及社會大眾

特區政府正積極推動香港發展為全球領先的家族辦公室樞紐，財政司司長陳茂波出席一個探討可持續家族財富傳承的論壇時表示，家族事業傳承既要管理好風險，也應以普惠包容為核心價值，惠及社會大眾。



陳茂波在社交網頁發文稱，他在今日（5月17日）參加了由香港聯合國教科文組織協會和哈佛商學院香港協會共同舉辦的家庭教育與傳承論壇2025。他在演講中分享了關於家族傳承的幾點觀察。

財政司司長陳茂波出席探討家族財富傳承的論壇。（陳茂波facebook）

陳茂波概括，家族事業首先要維持財務的可持續性，尤其是第二、三代在追尋夢想的同時，也須管理好風險；其次應認識到地緣政治、人工智能發展和綠色轉型等大趨勢將決定未來十年的發展，因此要適時調整策略；再次是家族事業應以普惠包容作為核心價值。

陳茂波又指出，最值得家族傳承的，除了財富，還有智慧，應重視培養下一代的同情心、抗逆力、跨文化理解力和全球公民意識，同時培養他們面對困難的勇氣和對正確價值觀的堅持。