國安附例｜記者拍攝禁地被要求離開　李家超：正常攝影留念係可以

上周國安附屬條例火速刊憲，將國安公署履職場所列為禁地。行政長官李家超今日（20日）在行政會議前見記者解釋急立法訂附例的原因，稱「國安風險像病毒存在身邊，可能突如其來，必須早一日得一日審議完畢」。



被問到記者在禁地外拍攝都被警員請離開，究竟是否如局長所言容許「打卡」，李家超表示市民可以在不影響公署履職的情況下，在禁地拍照打卡，「正常攝影留念係可以」，如果影響公署履職就要依法處理。



5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

禁地外可拍攝？ 李家超：無壞意圖的攝影可留念

國安附例列明將國安公署的履職場所列為禁地，被問到若有市民經過禁區外圍拍攝是否容許，以及傳媒在禁地外拍攝被警員請走，是否容許記者拍攝，李家超說沒有壞意圖的攝影是容許的，條文清晰告訴市民哪些事情符合法律。

有啲市民路過希望打卡影相，唔影響公署嘅工作，亦都冇任何目的去影響國安公署執行職能、任務的實際情況，係容許。一啲無壞意圖的攝影，留個紀念，是可以的。 行政長官李家超

不過，李家超強調，如果市民影響到國安公署履職，就要依法處理。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（周智堅攝）

李家超：國安風險似病毒隨時侵害我們

被問到突然一星期內完成國安附例刊憲和審議，市民未看到要快通過附例的迫切性，李家超表示世界經歷百年未有的大變局，正在加速演變，地緣政治複雜，環球局勢震蕩升溫，國安風險可以突如其來，而且波詭雲譎，所以維護國安附例必須早一日得一日審議完畢。

國安風險好似病毒一樣，係長期存在我們身邊，會隨時侵害我們。 行政長官李家超

李家超強調，國安附例無增加公署的權力，只是將現有法律之下的權力細化，令執行細則更加清晰。他感謝小組委員會認真審議附例，並肯定政府團隊的解釋工作，指今次工作反映了行政、立法擔負其共同維護國安的責任。