申訴署資料下架　陳積志稱為「便利市民」：電腦太多資料定會變慢

申訴專員公署以「避免網站上有過多過時資訊」作為公署網站下架大量調查報告理由之一，曾指「透過緩解不滿促進社會和諧」的公署，今次「更新」反令公眾、議員、前官員不滿。申訴專員陳積志今日（20日）再解釋相關決定是由於聽過有市民投訴網站「資料太複雜」，無法透過網站作申訴。



在講求人工智能年代，避免「過多過時資訊」引起「誤導」到底是進步還是倒退？陳積志今回應稱自己非科技專家，「所以唔敢講（是否科技倒退）」：「同事同我提到電腦放太多資料一定會變慢，最重要是我哋保留所有資料，一份資料都唔會刪除。」



申訴專員公署早前移除網站三年前的舊資料，包括調查政府部門的報告、新聞稿和年報等，引起社會譁然。（資料圖片／歐陽德浩攝）

申訴專員2014年3月20日發表主動調查報告的結果，內容涉及香港的公共檔案管理。(政府新聞處圖片）

申訴專員陳積志。（政府新聞處圖片)

申訴專員公署網站上周更新後，只保留2023年後的調查資料、新聞稿、年報，公署解釋以往發布的調查報告因政府部門已作改善而「不合時宜」，甚至「對公眾有所誤導」，政府檔案處前處長朱福強就認為該說法牽強，僅為公署藉口。

陳積志認為公署沒有失當 只是「針無兩頭利」

申訴專員陳積志今早再回應相關批評時稱公署曾接過市民「投訴」：「我入到你個網站係想申訴，但點知啲資料太過複雜喇，一撳撳咗入啲資料庫呢，搞咗好耐都出唔到嚟。」

陳積志又說，申訴專員主要職能是處理市民申訴，而非提供網站讓市民查閱舊報告，又說2022年公署也曾下架報告，只保留近10年的資料，當時的幅度更大，認為公署今次沒有失當，只是「針無兩頭利」。

申訴專員陳積志5月19日下班離開辦公室時回應《香港01》並首度就事件開腔。他指若繼續保留舊調查報告，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」（資料圖片/賴卓盈攝）

被問今次做法是否科技倒退，陳積志稱自己不是科技專家，「所以我唔敢講」，但稱有同事向他提到，電腦放太多資料一定會變慢，又強調公署會保留所有資料，「一份資料都不會刪除。」

《01觀點》：申訴專員公署震驚700萬人

陳積志在公署網站的《專員的話》中有這一句：「我期望這個網站可讓使用者便捷地取得公署的資訊和了解我們的工作。」然而，原本在網站一鍵下載的公開資料現在要市民提交多項資料作申請，或須等十個工作天，然後還要親身前往公署辦公室才能查閱。公署說是為了「便利市民」，究竟便利了什麼？

一鍵下載變十日回覆是「便利」？陳積志：市民未必定要咁急用啲資料

陳積志今稱，十日是公署一定能回覆到的時間，是否要用到十日要視乎多少人申請查閱，又稱市民「未必一定要咁急用到啲資料」。至於市民查閱時能否取走或拍下照片，陳積志未有正面回應，僅稱「稍後會有詳細安排，巿民上到嚟就會明白點樣做」。陳又指，若傳媒有特殊原因、「真係好急」，可有特別安排。