再出發大聯盟成立五周年　夏寶龍賀信指要愛國護港加快由治及興

香港再出發大聯盟今日（20日）舉辦成立五周年主題論壇，中央港澳辦主任夏寶龍發賀信，稱希望大家深入學習貫徹國家主席習近平重要講話精神，順應時代發展潮流，主動識變、應變、求變，團結一致、愛國護港，持續深化國際交往合作，加快香港由治及興。



行政長官李家超指，面對種種不確定性，香港會保持自由貿易經濟體地位，維持簡單透明公平的制度，繼續向世界開放，絕不因外部挑釁和霸凌行為而動搖。



大聯盟秘書長譚耀宗代夏寶龍讀出賀信內容，夏表示大聯盟成立以來秉持堅持「一國兩制」、共建繁榮穩定香港為宗旨，高舉愛國愛港旗幟，廣泛凝聚建設香港力量，推動香港重拾團結再出發，為香港從亂到治走向由治及興，發揮積極作用。

香港再出發大聯盟慶祝成立五周年，秘書長譚耀宗讀出中央港澳辦主任夏寶龍賀信。

香港再出發大聯盟慶祝成立五周年，秘書長譚耀宗讀出中央港澳辦主任夏寶龍賀信。

夏寶龍說，當前「一國兩制」實踐進入新階段，實現港澳更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。他呼籲社會各界全力支持行政長官和特區政府拼經濟、謀發展、搞建設。

梁振英：大聯盟務實促香港發展

全國政協副主席、大聯盟總召集人梁振英表示，大聯盟成立五年來，在國內外實體調研，深化國際國內交往合作，舉辦座談會、研討會和國際傳播高端論壇，務實研究及倡議香港的社會經濟發展。

香港再出發大聯盟成立五周年，總召集人梁振英致辭。

他指，在加速演進的大變局中，大聯盟將繼續堅守「一國兩制」，發揮香港獨特優勢，助力國家全面開放，深化國際交往合作，融入國家教育、科技人才發展大局，並為香港由治及興貢獻力量。

香港再出發大聯盟成立五周年，行政長李家超致辭。

李家超：香港絕不因外部挑釁而動搖

李家超致辭指，面對種種不確定性，香港更要在危機中找機遇，在變局中求突破。他強調，香港會保持引以為傲的自由貿易經濟體地位，維持簡單透明公平的制度，繼續向世界開放，絕不因外部挑釁和霸凌行為而動搖。

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄用粵語發言，形容香港與國家一樣，在世界亂局中「風景這邊讀好」，要堅定對香港的信心。

世界立立亂，中國認真掂，東升好明顯，風水輪流轉，唔使囉囉攣，香港最安全！ 中聯辦主任鄭雁雄