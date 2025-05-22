全球繁榮峰會落幕　葉劉：講者籲港充份發揮橋樑作用

為期3天的2025全球繁榮峰會經過兩天討論，周三（21日）圓滿落幕。主辦單位匯賢智庫政策研究中心的理事會主席葉劉淑儀表示，今年峰會的最後兩場專題討論聚焦氣候變化與可持續發展，以及香港的角色。她引述講者說，香港應加強推廣文化與成就，讓全世界看到香港不同的面貌，使香港充份發揮橋樑作用，繼續在國際舞台扮演獨特角色。



圖為2025年5月21日，2025全球繁榮峰會舉行以「氣候變化與可持續發展」為題的專題討論，出席嘉賓合照。（主辦單位提供圖片）

匯聚國際領袖和專家 展現香港民間外交軟實力

全球繁榮峰會匯聚國際不同領袖和專家，為影響全球繁榮最迫切的議題集思廣益，同時展現香港國際橋樑角色和民間外交軟實力，為應對地緣政治議題出一分力。

周三的首節專題討論以「氣候變化與可持續發展」為主題，多名國際專家深入討論氣候變化、綠色轉型等議題。

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，英中貿易協會主席古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles）等嘉賓，出席以「香港在不斷變化的世界中的橋樑作用」為題的專題討論。（大會供相）

專題討論探討香港角色 講者籲港府對外宣傳電影美食

另一節專題討論以「香港在不斷變化的世界中的橋樑作用」為峰會作總結。當談及香港的眾多優勢時，美中貿易全國委員會前會長、科恩集團高級顧問克雷格·艾倫（Craig Allen）提到，「香港薈萃全球頂尖企業家」、「香港的金融市場體系卓越」和「多元文化是香港的核心競爭力」。

雷格·艾倫向香港政府提建議：「能夠以更自信姿態走向世界。派遣你們的文化代表——電影、美食、影視作品這些廣受歡迎的文化載體，讓全球體會香港的風采。」

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，美中貿易全國委員會前會長、科恩集團高級顧問克雷格 · 艾倫（Craig Allen）出席專題討論。（香港01）

古沛勤籲對香港有信心 稱符內地領導層期望

英中貿易協會主席、滙豐集團高級顧問古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles） 亦表示，他一直認為香港低估了自身的非凡優勢。在這個時代和這個世界，這些優勢使香港處於非常有利的位置。他指出，中國對外直接投資有70%經香港流向世界，外來進入中國的投資有60%是通過香港。

古沛勤說：「你只需在中環走走，在蘭桂坊跳跳舞，或是在香港做你一向會做的事情，就能明白香港的獨特魅力，以及與眾不同的風貌，並將持續如此。因此，我要對在座的香港朋友們說，繼續大力宣傳香港吧！要有信心，這正是內地所期望的，也是領導層所希望並將支持的。」

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，英中貿易協會主席、滙豐集團高級顧問古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles）出席專題討論。（香港01）

稱李家超為香港做正確的事 古沛勤：愈來愈欣賞他

古沛勤也談到與行政長官李家超的互動，稱：「我愈來愈欣賞他，他不但用心聆聽，他更以平靜而堅定的方式領導，為香港和香港人做正確的事，所以我不會冒昧提供建議，只希望香港繼續做已經在做的事。」古沛勤最後強調：「香港的成功讓每個人都受益。」