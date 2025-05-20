全球繁榮峰會｜李家超：經濟霸凌加劇　冀港強化任國家對外中介人

一連三日的第二屆全球繁榮峰會周一（19日）在香港開幕，將重點關注航天科技、人工智能、貿易戰等領域，為與會者提供具啓發性的意見交流平台。峰會周一舉行歡迎晚宴，行政長官李家超出席及致辭。



圖為2025年5月19日，行政長官李家超出席第二屆全球繁榮峰會的歡迎晚宴及致辭。（政府新聞處圖片）

關稅戰沒有贏家 習近平提出深化「一帶一路」合作交流

李家超表示，過去數月，於單邊主義、保護主義和經濟霸凌日益加劇下，貿易緊張局勢升溫為全球關稅戰。未來兩日舉行的全球繁榮峰會雲集來自歐洲、北美洲和亞洲等國不同國際專家，當中包括曾任中國外交部、世界貿易組織及聯合國的前官員。他期望通過促進民間交流，強化香港擔任國家對外中介人的角色。

他指出，正如國家主席習近平在「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇部長級會議」上指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌、霸道只會孤立自身。習近平宣布一系列區域工程，以協助中國和拉美和加勒比國家「守望相助、共克時艱」，措施包括透過「一帶一路」倡議，深化貿易合作和促進人文交流。

港充當海納百川的金融港口 繼續發揮過人優勢

李家超稱，香港憑藉其國際認可的金融和專業服務業，成為「一帶一路」的重要參與者，並將世界各地的經濟體、企業和人民聯繫一起，實現互利共贏。面對現今世界動盪，經濟不確定的情況下，香港充當海納百川的金融港口，這有賴於普通法體系和與世界許多主要金融中心接軌，香港的資訊、資本、貨物和人員自由流通。

他又稱，世界各地經濟體正在尋求安全途徑促進經濟發展，香港繼續發揮過人優勢，成為公司及投資者探索內地和亞洲機遇的基地。

李家超也提及他剛結束的中東之旅，稱向卡塔爾和科威特介紹了香港在「一國兩制」原則下的優勢，如何成為中國與世界各地區之間的戰略橋樑。

葉劉淑儀：峰會在貿易戰下舉行 時機及主題適切

行政會議召集人、峰會協辦機構匯賢智庫主席葉劉淑儀也在晚宴上致辭，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的貿易戰使全球經濟陷入混亂。中美兩國在日內瓦達成臨時協議，同意在90天內互降關稅，消息讓全世界鬆了一口氣，儘管這只是暫時性。

她表示，今年峰會的舉行時機及討論主題，非常適切當前局勢，涵蓋太空、人工智能、貿易戰、氣候變遷，以及香港在不斷變化的世界中的作用。