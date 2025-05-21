全球繁榮峰會｜吳海龍：美關稅戰行不通　要客觀理性看待中國發展

第二屆全球繁榮峰會一連3日在港舉行，再次發揮香港作為超級聯繫人的角色。峰會周二（20日）展開首天討論，匯聚知名學者和國際專家，共商影響全球繁榮的議題。活動邀得中國公共外交協會會長吳海龍發表主題演講，以「當代中國與世界」為題探討國際形勢，稱美國藉關稅戰解決貿易不公行不通，要學會應對中國崛起，在尊重平等基礎下談判。



圖為2025年5月21日，全球繁榮峰會繼續舉行。嘉賓包括（左起）香港歐洲商務協會主席亞瑪特、匯賢智庫政策研究中心理事會主席葉劉淑儀、中國公共外交協會會長吳海龍、上海國際問題研究院學術諮詢委員會主任楊潔勉、外交部駐港公署副特派員李永勝。（主辦方提供圖片）

吳海龍在主題演講提到中美關係，指中國將繼續按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，促進可持續發展，同時希望美國能認清歷史發展的大勢，客觀理性地看待中國的發展。他也談及中歐關係，稱今年是中歐建交50周年，中國對歐洲仍然抱有信心，相信歐洲可以成為合作的夥伴，雙方有能力、有智慧妥善解決存在的問題。

吳海龍強調，只要秉持「家園共築」的理念，堅持構建人類命運共同體，通過平等協商、互諒互讓的原則來處理問題，就沒有解決不了的難題。

圖為2025年5月21日，全球繁榮峰會繼續舉行，匯賢智庫政策研究中心理事會主席葉劉淑儀女士致歡迎辭，並為為期兩天的峰會揭開序幕。（主辦方提供圖片）

葉劉淑儀：峰會促使國際認識香港對化解分歧作用

峰會主辦機構——匯賢智庫政策研究中心理事會主席葉劉淑儀在開幕致辭時表示，全球繁榮峰會乃政府、智庫及商會攜手合作的成果，旨在展現香港的真實面貌，並促使國際社會認識香港在化解分歧方面所能發揮的獨特作用。

講者討論貿易戰 冀港繼續發揮超級聯繫人作用

峰會同日亦舉行了3場專題討論，分別以航天科技、人工智能、貿易戰為主題。其中，在貿易戰專題討論會上，發言者認為溝通與合作對於未來處理貿易問題至關重要。香港歐洲商務協會主席亞瑪特（Inaki Amat）總結發言時表示，希望「香港繼續在多邊世界中發揮超級聯繫人的重要作用，在最短時間內擺脫目前的困境」。

峰會周三（21日）仍將繼續，會就「氣候變化與可持續發展」和「香港在不斷變化的世界中的 橋樑作用」兩個專題進行討論。