旅遊熱點｜卓永興：9項目有「濃濃港味」　接觸藥廠探討開放參觀

政府早前公布發展旅遊熱點工作組落實推行的9個項目。政務司副司長卓永興今日（24日）在電台節目表示，旅遊形成新常態及新喜好，旅客訪港並非僅限於購物及城市漫遊，而相關項目有「濃濃港味」，有助提升到香港旅遊的吸引力，希望旅客覺得香港有新事物。



推動香港工業品牌旅遊方面，他表示，政府正接觸藥廠，研究可否讓旅客參觀製造過程。



卓永興。（ 廖雁雄攝）

工業品牌旅遊需旅遊業界熟習地方才可試行

政府早前表示，香港工業品牌旅遊預計可在今年第三季以先行方式推出，開放本港4個品牌廠房予旅客參觀。卓永興今日表示，政府不單止接觸食品公司，亦有接觸藥廠，但需要帶旅遊業界參觀及熟習地方才可試行，亦要研究如有旅客參觀，是否要添加一些設施，同時符合衞生要求。對於旅遊路線可能要「團進團出」，卓永興指要避免影響園區內的其他人。

過去有不少旅客聚在舊油麻地警署外，爭相找位置跟舊油麻地警署「打卡」留念。（吳美松攝）

紀律部隊博物館提供導賞服務

至於旅遊熱點項目「紀律先鋒巡禮」，當局將於今年第二季起，配合紀律部隊博物館開發旅遊產品，便利旅客參觀。卓永興指，很多內地旅客過往因港產片認識香港紀律部隊，紀律部隊很受歡迎，但很多人都不知道香港有相關博物館參觀，如果為旅客提供導賞服務，會令景點有吸引力。

此外，卓永興指日後可組織旅行團到訪紀律部隊博物館，旅客可透過科技穿著不同年代的警服拍照，照片有防偽特徵，不會被用作招搖撞騙。