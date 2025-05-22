旅遊熱點｜添馬建紫花風鈴木園　卓永興：冀花期呈現「鮮花怒放」

政府日前公布9個新的「旅遊熱點」，包括開放舊油麻地警署、添馬紫花風鈴木園等。政務司副司長卓永興今日在電台節目指，相信9個項目有「打卡性」與「港味」，又透露添馬公園將夾道種植至少80棵紫花風鈴木和約1000棵簕杜鵑，冀可營造「鮮花怒放」情境。



政府日前公布9個新的「旅遊熱點」，包括在添馬增設紫花風鈴木園等。

政務司副司長卓永興透露，添馬公園將夾道種植至少80棵紫花風鈴木和約1000棵簕杜鵑，冀可營造「鮮花怒放」情境。（資料圖片／黃浩謙攝）

卓永興今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，9個旅遊熱點項目具吸引力，有「港味」、「打卡性」高，相信能夠照顧City Walk、深度遊、文化遊、生態遊等旅遊新常態。

對於外界認為維園巿集欠吸引力，卓永興表示，巿集著重文創元素，並非僅吃魚蛋、雞蛋仔的商業性巿場，又指會在不同節慶亦推出不同的主題，期望可以讓旅客體驗香港本地文化。

至於添馬紫花風鈴木園，卓永興透露，大道兩旁將種植至少80棵紫花風鈴木，另外會種植接近1000棵簕杜鵑，稱會種得夠密、有氣勢，期望花季時營造「鮮花怒放」的情境。他又稱，將來亦會物色合適的公園，種植更多的花，令巿民可以有更多的地方賞花、打卡。

政府日前公布9個新的「旅遊熱點」，包括開放舊油麻地警署。（資料圖片／吳美松攝）

政府日前公布9個新的「旅遊熱點」，包括開放舊油麻地警署。（資料圖片／吳美松攝）

政府日前公布9個新的「旅遊熱點」，舊油麻地警署局部設施會開放。（卓永興FB圖片）

當局亦提出開放舊油麻地警署，卓永興表示，現時收到的反應不錯，又稱現時旅客只能「門外看」，但日後可進入報案室、羈留室等「打卡」，警署內亦會有回憶牆播放電影，旅客亦可購買紀念品，會有不同體驗。

卓永興又透露，政府有與無綫電視溝通，希望利用對方劇集熱度吸引遊客，又形容政府已經「搭台」，至於能否落實，他相信要視乎對方的商業考慮。

今次項目亦包括工業品牌旅遊，今次揀選的數個食品製造廠位於工業邨內，政府會拆牆鬆綁，釐清有關安排能符合規劃要求，亦取得科技園公司支持，可透過簡單申請方法，予租戶請開放讓旅客參觀。

▼9個旅遊熱點項目▼

．香港工業品牌旅遊

．紫花風鈴木園

．維園市集

．特色社區—舊城中環深度遊

．特色社區—香港龍城深度遊

．紀律先鋒巡禮

．開放舊油麻地警署

．「四山」旅遊

．發展前紅磡鐵路貨運碼頭

