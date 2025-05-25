舊灣仔警署改建國際調解院總部　張國鈞預告最快今年底開幕

舊灣仔警署改建為國際調解院總部，律政司副司長張國鈞今天（25日）預告翻新工程進展如火如荼，預計最快今年底或明年初開幕。張國鈞相信國際調解院將加強香港的國際聯繫網絡，成員和參與者來自世界不同地方，有利香港加強國際交往，促進香港成為國際法律專業人士和學者的聚集地，推動法律實務、研究和國際司法合作的發展，加強香港的國際法律網絡。



中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（30日）將於香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（30日）將於香港出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。當日，近60個國家和聯合國等約20個國際組織的高級別代表將出席，下午將舉辦國際調解論壇，探討「國家間爭端調解」和「國際投資商事爭端調解」等重要議題。

律政司副司長張國鈞（黃浩謙攝）

張國鈞表示最快今年底開幕的國際調解院，是首個及唯一一個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織，與設於海牙、專門以其他方式解決爭議的聯合國國際法院和常設仲裁法院看齊，提升香港成為全球「調解之都」的國際形象，包括經濟、政治、文化以及國際影響力等。

律政司副司長張國鈞。（夏家朗攝）

他說香港成為全球「調解之都」，有助吸引世界各地人士來港以調解及其他方式解決爭議，料更多國際組織、非政府組織和學術機構進駐，鞏固香港的國際地位和知名度。同時，可為香港創造更多就業機會，如調解員、翻譯員、研究員和行政人員等，期望更多國際會議和展覽等在香港舉行，促進酒店、餐飲和運輸物流等行業的發展。