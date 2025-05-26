李家超：單邊與保護主義像傳染病席捲全球　貿易須在開放環境發展

亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日在灣仔會展舉行，行政長官李家超今日（24日）致開幕辭時表示，香港一直致力提供開放和公平的環境，推動健康科技及學術研究，又指在應對貿易和醫療問題上，隔離並非有效解決方法，必須要有信任和合作。他特別提到，當單邊主義、保護主義像傳染病一樣席捲全球，各界要緊記貿易在開放環境才得以繁榮。



亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日在灣仔會展舉行，行政長官李家超今日（24日）致開幕辭時表示，香港一直致力提供開放和公平的環境，推動健康科技及學術研究。（李家超Facebook）

港府與深圳合作 料年底前成立中心 促進醫療數據共享

李家超表示，香港是亞洲唯一擁有多達5所大學進入全球前100名的城市，並擁有多個生命與健康學科的國家重點實驗室。在「一國兩制」優勢下，香港享有國家有力支持，河套深港科技創新合作區中充分體現當中的聯繫，整合了兩個城市的優勢，得到國際認可。他指政府正與深圳合作，年底前設立「真實世界研究及應用中心」，促進醫療數據共享，加快兩地新藥審批。

李家超又指，不論在解決醫療保健、貿易和其他社會問題，孤立並非答案。他稱，當單邊主義、保護主義像傳染病一樣席捲全球，大家要緊記基本事實，貿易在開放環境才得以繁榮。而全球經濟也只有在信任、合作和多邊主義中，才能繁榮發展。他指，香港將會投入大量資源，支持本港的科研工作，發展健康科技。

盧寵茂：年底將頒布《中醫藥發展藍圖》

醫務衞生局局長盧寵茂也在論壇上表示，年底將頒布《中醫藥發展藍圖》，並啟動兩大標誌項目，分別是設有400張病床的香港首間中醫醫院及中西協作醫院、以及政府中藥檢測中心，致力制定國際認可的中藥標準，助力中醫藥國際化。

面對人手短缺問題，盧指政府通過增加本地學額、引入非本地培訓人才等應對，他指，去年《施政報告》支持籌建第三所醫學院，香港有能力也有需求，建立一所在戰略定位上與現有院校互補的新型醫學院。