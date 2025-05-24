盧寵茂：香港參與國際醫院評審認證標準　可推動大灣區醫療國際化

醫務衞生局局長盧寵茂今日（24日）在深圳出席國際醫院認證與質量安全發展大會開幕，致辭時表示香港積極參與並推動《國際醫院評審認證標準（中國）》（《國際標準》）認證可帶來三大好處，包括提升香港公立醫院的質量安全、推動大灣區醫療服務同質化和國際化、醫院評審認證系統正式走出境外、未來走向國際。



醫務衞生局局長盧寵茂在深圳舉行的國際醫院認證與質量安全發展大會開幕式上致辭。（政府新聞處）

內地與香港醫院聯手建設評審評價研究中心 體現香港發揮國際化影響力

盧寵茂表示，醫院評審認證可客觀地評估醫院管理、設施和運作水準，提升質量和安全，持續改善服務，只有通過評審認證，才能獲得國際醫療保險機構認可付費。他指出，兩地醫院評審專家聯手建設深圳市衞健醫院評審評價研究中心，以及制定《國際標準》，在中國三甲醫院評審評價標準的基礎上融入國際要素，成功通過ISQua（國際醫療保健品質協會）（International Society for Quality in Health Care）全面認證，體現了香港醫療衞生界積極融入國家發展大局，並充分利用「一國兩制」制度優勢，發揮特區國際化的影響力。

他表示，醫管局正積極在國際論壇中分享香港公立醫院推行《國際標準》認證的經驗，以香港特區作為示範視窗，向國際社會展示《國際標準》的卓越性。此外，醫管局正積極推動員工參加評審員培訓，協助中心擴大評審員團隊。

東區醫院及威爾斯醫院已獲評審認證

《國際醫院評審認證標準（中國）》是國家首個通過國際認證的醫院評審標準，涵蓋醫院功能、醫院管理、病人安全、醫療服務和質量等多方面的標準。香港東區醫院和威爾斯醫院已成為首批獲得相關評審認證的香港公立醫院。