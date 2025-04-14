公院收費改革｜議員批缺配套仍大幅加價　盧寵茂：支出不增怎改革

公營醫療收費改革上月公布，將於明年1月1日起逐步生效。立法會衞生事務委員會今日（14日）討論收費改革，選委界陳凱欣批評當局在未做好普通科、夜診等配套下，就急於調整收費。醫務衞生局局長盧寵茂回應說，不應只看加價，「如果所有人都無增加支出，是不可能改革」。



選委界陳凱欣批評，公營醫療收費改革大幅加價，相關配套卻沒有做好。（梁鵬威攝）

配套不足即加價？ 盧寵茂：不要只看增加的費用

立法會衞生事務委員會今日討論公營醫療收費改革。曾擔任食物及衞生局政治助理、選委界議員陳凱欣指，今次公營醫療收費改革是大幅加價，是廣泛且極具爭議的改革，惟同時相關配套卻沒有做好，「社區藥房部署未完成、普通科門診名額未夠位、夜診服務不足」，批評當局在未做好替代服務，便急於調整收費。

她又指，立法會曾在2019/20財政年度批出100億，作為公營醫療撥款穩定基金，確保公營醫療穩定營運，詢問當局應否先用好這筆錢再大幅加價。「加幅可否定一定，唔好行得咁快？」她指當局應從病人角度考慮問題。

盧寵茂說，不要只看公院收費改革中的加價內容（黃浩謙攝）

醫衞局局長盧寵茂回應指，不要只看本次改革中增加的費用，而是要看有多少市民享受豁免機制、拿到藥械資助，「不可否認的是，如果所有人都無增加支出，是不可能改革」，稱改革會循序漸進，以五年為檢討周期。他又稱，100億元只佔本港每年的公營醫療費用的一成，並非「針對根本問題」。

林素蔚質疑政府提出的大欖隧道收費（黃浩謙攝）

安全網將囊括140萬人 議員籲簡化行政程序

改革亦涉及加強醫療保障的收費減免機制，預計合資格受惠人數將由現時的30萬人，大幅增至140萬人，增加近四倍。A4聯盟新界東南林素蔚擔憂醫管局的醫務社工的工作量因此大幅增加，詢問政府如何透過改良審查機制，以簡化行政程序。

九龍中楊永杰（黃浩謙攝）

盧寵茂表示，並非所有合資格人士都會申請豁免，改革前30萬人中有1.4萬人申請，故增至140萬人後，料有6.6萬人申請。九龍中楊永杰批評盧「低估現實情況」，相信改革後市民會更積極申請，惟醫務社工僅有800多位，當局應思考如何簡化程序。

盧寵茂稱，醫務社工並非首當其衝處理收費減免的申請，還有行政人員處理入息、資產等文件，只有申請者需要協助申請的特殊情況，社工才會出面支持。