陝西辦普通法培訓課程　林定國：送外賣形式帶香港法律知識到內地

為期三天的「香港普通法與爭議解決實務培訓」，今日（26日）在陝西一帶一路律師學院落幕。律政司司長林定國到陝西西安出席結業禮時稱，今次培訓是人才培訓學院自去年11月成立以來，首度以「送外賣」形式，將香港法律專業知識帶到內地。他指培訓與交流會加深陝港法律人士對普通法、國際爭議解決機制的了解，並將力促「一帶一路」倡議的高質量發展，貢獻國家涉外法治建設。



5月26日，陝西西安，律政司司長林定國出席「香港普通法與爭議解決實務培訓」結業禮。（林定國Facebook）

13省區市人員參與 林定國讚內地法律人員專業

林定國在社交媒體分享人才學院首度為陝西及周邊省份量身打造培訓項目，課程涵蓋普通法實務、國際仲裁及企業出海等核心內容，並通過模擬仲裁談判與庭審環節，加強實戰技能。

他續指，去年9月4日律政司與陝西省司法廳簽署了《助力「一帶一路」建設法律服務合作框架安排》，促成此次培訓。參與培訓的人員共80名，另有60人旁聽，其中有多位外省參與者，來自山西、內蒙古、河南、廣西、海南等13個省區市。

5月26日，陝西西安，律政司司長林定國出席「香港普通法與爭議解決實務培訓」結業禮。（林定國Facebook）

林定國讚揚參與者的表現專業，充分展現了內地法律人才的實力與潛力，期待他們收穫豐碩，並感謝陝西省司法廳及律師協會的支持，為學員提供寶貴交流平台。

兩地交流促「一帶一路」倡議高質量發展

談及培訓成果，林定國說不僅促進陝港法律人士了解普通法及國際爭議解決機制，更探討了未來合作可能，培訓學院將持續為香港、內地及「一帶一路」地區法律人提供平台。

他總結，三天的培訓雖短暫惟意義重大，在國家推動「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設以及「一帶一路」倡議之下，陝港兩地的交流與合作空間廣闊，可達互利共贏。他相信這些交流將促進「一帶一路」倡議的高質量發展，貢獻國家涉外法治建設。